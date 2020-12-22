СКА в серии буллитов обыграл ЦСКА в армейском дерби

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Антона Бурдасова ЦСКА ответил результативным броском Никиты Сошникова. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в третьей решающей двадцатиминутке СКА повел в счете 3:1, но упустил победу.

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На 45-й минуте Иван Морозов сделал счет 2:1, а на 55-й минуте Кирилл Марченко увеличил преимущество. ЦСКА отыграл одну шайбу за минуту до конца игры, а за 50 секунд до конца игры Максим Шалунов сделал счет равным 3:3.