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22:25 (мск), источник: Sport24

СКА в серии буллитов обыграл ЦСКА в армейском дерби

В Санкт-Петербурге сыгран матч регулярного чемпионата КХЛ. СКА в «Ледовом дворце» принимал ЦСКА и победил в серии буллитов (4:3 Б).

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Источник: Sport24

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Антона Бурдасова ЦСКА ответил результативным броском Никиты Сошникова. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в третьей решающей двадцатиминутке СКА повел в счете 3:1, но упустил победу.

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На 45-й минуте Иван Морозов сделал счет 2:1, а на 55-й минуте Кирилл Марченко увеличил преимущество. ЦСКА отыграл одну шайбу за минуту до конца игры, а за 50 секунд до конца игры Максим Шалунов сделал счет равным 3:3.

В овертайме победитель выявлен не был, а в серии буллитов точнее оказались игроки СКА. Итоговый результат (4:3 Б). Победную шайбу забросил Кирилл Марченко.
СКА
4:3Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
ЦСКА
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