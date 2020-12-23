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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду «Востока»

Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет четыре встречи.

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Источник: РИА (sport)

ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

Роман Старченко поразил ворота хозяев уже на второй минуте, реализовав передачу Никиты Михайлиса в большинстве.

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Хоккеисты «Авангарда» сравняли уже к середине первого периода, тоже воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Шайбу забросил Кирилл Семенов, которому ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов.

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Ничья 1:1 продержалась до конца второго тайма, где на последних секундах Фил Варон выдал точную передачу на Якоба Лилью. И снова гол был забит в большинстве.

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До концовки третьего периода «Барыс» вел 2:1, а у «Авангарда» были шансы сравнять. Но на 19-й минуте Варон набрал второе очко в матче, забросив омичам третью шайбу и установив окончательный счет.

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Отметим, что это был последний гостевой матч «Барыса» в 2020 году. Следующую встречу команда Юрия Михайлиса проведет в Нур-Султане в субботу, 26 декабря, против хабаровского «Амура».

После победы в Балашихе «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции, но сравнялся с идущим седьмым «Торпедо» по набранным очкам, имея при этом три игры в запасе. «Авангард» по-прежнему на второй позиции.

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1:3
1:1, 0:1, 0:1
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