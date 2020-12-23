«Барыс» в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду «Востока»

ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.

Роман Старченко поразил ворота хозяев уже на второй минуте, реализовав передачу Никиты Михайлиса в большинстве.

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Хоккеисты «Авангарда» сравняли уже к середине первого периода, тоже воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Шайбу забросил Кирилл Семенов, которому ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов.

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Ничья 1:1 продержалась до конца второго тайма, где на последних секундах Фил Варон выдал точную передачу на Якоба Лилью. И снова гол был забит в большинстве.

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До концовки третьего периода «Барыс» вел 2:1, а у «Авангарда» были шансы сравнять. Но на 19-й минуте Варон набрал второе очко в матче, забросив омичам третью шайбу и установив окончательный счет.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_49ceef8db539e9c5f72060ae1ca0d2af_hd/q744577/fb7c26b80bd72cac15a87afa6c87e5dd/4764415678?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что это был последний гостевой матч «Барыса» в 2020 году. Следующую встречу команда Юрия Михайлиса проведет в Нур-Султане в субботу, 26 декабря, против хабаровского «Амура».