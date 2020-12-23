«Барыс» в последнем гостевом матче в 2020 году обыграл вторую команду «Востока»
Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет четыре встречи.
Победная серия команды Юрия Михайлиса составляет четыре встречи.
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанской команды.
Роман Старченко поразил ворота хозяев уже на второй минуте, реализовав передачу Никиты Михайлиса в большинстве.
Хоккеисты «Авангарда» сравняли уже к середине первого периода, тоже воспользовавшись численным преимуществом своей команды. Шайбу забросил Кирилл Семенов, которому ассистировали Максим Чудинов и Алексей Береглазов.
Ничья 1:1 продержалась до конца второго тайма, где на последних секундах Фил Варон выдал точную передачу на Якоба Лилью. И снова гол был забит в большинстве.
До концовки третьего периода «Барыс» вел 2:1, а у «Авангарда» были шансы сравнять. Но на 19-й минуте Варон набрал второе очко в матче, забросив омичам третью шайбу и установив окончательный счет.
Отметим, что это был последний гостевой матч «Барыса» в 2020 году. Следующую встречу команда Юрия Михайлиса проведет в
После победы в Балашихе «Барыс» остался на восьмом месте Восточной конференции, но сравнялся с идущим седьмым «Торпедо» по набранным очкам, имея при этом три игры в запасе. «Авангард»