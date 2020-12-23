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8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
20:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Не дали шанса». Боб Хартли разобрал поражение «Авангарда» от «Барыса» и назвал виновного

Он отметил, что казахстанский клуб заслужил победу.

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции канадский специалист подчеркнул, что его команда сама виновата в потерянных очках.

«Нелегкое выдалось начало. “Барыс” отлично разыграл свое большинство и реализовал его. Затем нам удалось сравнять, но мы не катались так хорошо и так быстро, как могли бы и как мы обычно это делаем. Далее последовала вторая шайба в наши ворота. Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шанса на победу. Но и “Барыс” приехал для того, чтобы работать и заслужил победу», — сказал Хартли.

Напомним, «Барыс» провел последнюю гостевую встречу 2020 года, в которой обыграл «Авангард», занимающий второе место на «Востоке», со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне плей-офф.

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