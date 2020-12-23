«Не дали шанса». Боб Хартли разобрал поражение «Авангарда» от «Барыса» и назвал виновного

«Нелегкое выдалось начало. “Барыс” отлично разыграл свое большинство и реализовал его. Затем нам удалось сравнять, но мы не катались так хорошо и так быстро, как могли бы и как мы обычно это делаем. Далее последовала вторая шайба в наши ворота. Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шанса на победу. Но и “Барыс” приехал для того, чтобы работать и заслужил победу», — сказал Хартли.