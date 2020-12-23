«Не дали шанса». Боб Хартли разобрал поражение «Авангарда» от «Барыса» и назвал виновного
Он отметил, что казахстанский клуб заслужил победу.
Он отметил, что казахстанский клуб заслужил победу.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Нелегкое выдалось начало. “Барыс” отлично разыграл свое большинство и реализовал его. Затем нам удалось сравнять, но мы не катались так хорошо и так быстро, как могли бы и как мы обычно это делаем. Далее последовала вторая шайба в наши ворота. Нельзя назвать этот матч отличным с нашей стороны. Мы просто сами себе не дали шанса на победу. Но и “Барыс” приехал для того, чтобы работать и заслужил победу», — сказал Хартли.
Напомним, «Барыс» провел последнюю гостевую встречу 2020 года, в которой обыграл «Авангард», занимающий второе место на «Востоке», со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне