«Честь и хвала». Михайлис — о победе «Барыса» над «Авангардом», игре в меньшинстве и возвращении Блэкера
Он разобрал матч по периодам.
Он разобрал матч по периодам.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис разобрал по периодам гостевую победу над «Авангардом», который идет вторым в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также на послематчевой
— В первый период равная борьба была. Много мы атаковали, много — соперник.
— Сегодня первую игру после большого перерыва сыграл Джесси Блэкер. Как оцените его?
— Нормально сыграл он. В своем стиле. Это оборонительный защитник, который умеет шайбы отбирать, который умеет играть на пятаке… В меньшинстве, скажем, такой случай произошел… Но ничего страшного. По игре претензий к нему нет. Он выглядел очень достойно. Физическая подготовка хорошая у него. Так что он не уступал ничем.
Напомним, «Барыс» в последнем гостевом матче в 2020 году в Балашихе обыграл «Авангард» со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне