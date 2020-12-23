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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Честь и хвала». Михайлис — о победе «Барыса» над «Авангардом», игре в меньшинстве и возвращении Блэкера

Он разобрал матч по периодам.

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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис разобрал по периодам гостевую победу над «Авангардом», который идет вторым в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также на послематчевой пресс-конференции он прокомментировал возвращение защитника Джесси Блэкера, который восстановился после перелома челюсти, полученного в потасовке на тренировке.

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— В первый период равная борьба была. Много мы атаковали, много — соперник. Где-то, наверное, прощупывали друг друга. Второй период полностью был под нашим контролем. Здорово отыграли три на пять в меньшинстве. Честь и хвала нашим ребятам, которые сражались до последнего. Ну, а в третьем периоде тоже примерно равная борьба была. У нас, наверное, моментов было больше, чем у соперника. Мы этим воспользовались, забили.

— Сегодня первую игру после большого перерыва сыграл Джесси Блэкер. Как оцените его?

— Нормально сыграл он. В своем стиле. Это оборонительный защитник, который умеет шайбы отбирать, который умеет играть на пятаке… В меньшинстве, скажем, такой случай произошел… Но ничего страшного. По игре претензий к нему нет. Он выглядел очень достойно. Физическая подготовка хорошая у него. Так что он не уступал ничем.

Напомним, «Барыс» в последнем гостевом матче в 2020 году в Балашихе обыграл «Авангард» со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне плей-офф.

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1:1, 0:1, 0:1
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