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22:09 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Витязь» во втором ретроматче в КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Московский «Спартак» победил подольский «Витязь» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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Источник: РИА (sport)

В составе победителей шайбы забросили Никита Пивцакин (17-я минута), Павел Медведев (19), Сергей Широков (19), Михаил Котляревский (25), Робин Ганзл (33). У «Витязя» отличились Якуб Ержабек (1), Святослав Гребенщиков (31), Даниил Пыленков (51).

Соперники в текущем сезоне встретились в третий раз, во всех матчах победу одержал «Спартак».

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«Спартак» провел второй матч в сезоне в ретростиле. Первый состоялся во вторник — московская команда дома уступила казанскому «Ак Барсу» (0:3). Красно-белые вновь прибыли на матч на автобусе «Икарус-250». «Спартак» проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матч с «Витязем» был посвящен теме дружбы народов СССР.

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В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место, набрав 42 очка в 38 матчах, «Витязь» идет девятым с 39 очками после 38 встреч. В следующем матче «Спартак» 26 декабря сыграет в гостях с омским «Авангардом», «Витязь» на следующий день примет ЦСКА.

Также в среду «Барыс» на выезде оказался сильнее «Авангарда» — 3:1, «Торпедо» в Нижнем Новгороде обыграло «Сочи» — 4:1.

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