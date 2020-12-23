«Спартак» обыграл «Витязь» во втором ретроматче в КХЛ
ТАСС, 23 декабря. Московский «Спартак» победил подольский «Витязь» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.
ТАСС, 23 декабря. Московский «Спартак» победил подольский «Витязь» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Никита Пивцакин (17-я минута), Павел Медведев (19), Сергей Широков (19), Михаил Котляревский (25), Робин Ганзл (33). У «Витязя» отличились Якуб Ержабек (1), Святослав Гребенщиков (31), Даниил Пыленков (51).
Соперники в текущем сезоне встретились в третий раз, во всех матчах победу одержал «Спартак».
«Спартак» провел второй матч в сезоне в ретростиле. Первый состоялся во вторник — московская команда дома уступила казанскому «Ак Барсу» (0:3).
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место, набрав 42 очка в 38 матчах, «Витязь» идет девятым с 39 очками после 38 встреч. В следующем матче «Спартак» 26 декабря сыграет в гостях с омским «Авангардом», «Витязь» на следующий день примет ЦСКА.
Также в среду «Барыс» на выезде оказался сильнее «Авангарда» — 3:1, «Торпедо» в Нижнем Новгороде обыграло «Сочи» — 4:1.