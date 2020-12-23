«Роснефть» построит современный спортивный комплекс для ЦСКА

Комплекс будет включать многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов. Как отмечают в «Роснефти», арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА как одного из грандов мирового хоккея и станет символом современной Москвы. Строительство жилых комплексов на территории не планируется.

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На базе нового спортивного комплекса планируется организовать современную тренировочную базу хоккейного клуба ЦСКА с двумя катками и ареной вместимостью около 2 500 человек. В новом формате продолжит свою работу знаменитая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА. Спортивная база школы будет оснащена современным инвентарем и оборудованием, позволяющим организовать эффективный учебный и тренировочный процесс.

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Мультифункциональные хоккейные площадки комплекса также будут предназначены для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию. Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий. В свою очередь, Министерство обороны РФ обеспечит строительство универсального спортивного комплекса, в составе которого предусмотрены два бассейна, зал спортивной гимнастики, акробатически-батутный зал, шесть залов спортивных единоборств и другие объекты.

При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков. Ожидается, что схема движения и подъездов к зданию, транспортные развязки, обустроенная подземная и надземная парковка, комфортные места для зрителей будут выгодно отличать новый спортивный комплекс от нынешнего ледового дворца.

Отмечается, что проект по строительству новой ледовой арены реализуется по поручению правительства Российской Федерации и по просьбе ветеранов хоккея, действующих хоккеистов ЦСКА, детских и юношеских команд.