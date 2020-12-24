Минское «Динамо» уступило «Металлургу» в чемпионате КХЛ

В стартовом периоде встречи в Магнитогорске зрители не увидели заброшенных шайб, а вскоре после первого перерыва хозяева вышли вперед после точного броска Тэйлора Бека. На 7-й минуте Райан Мерфи восстановил паритет, а через пять минут Тэйлор Бек оформил голевой дубль, реализовав численный перевес 5 на 3. С самого начала заключительной трети матча гости стали действовать гораздо активнее, и на 51-й минуте игры Степан Фальковский дальним броском вновь сравнял результат. В оставшееся время обе команды много атаковали, но отличиться смогли только хозяева — за три с половиной минуты до окончания третьего периода Семен Кошелев вывел «Металлург» вперед — 3:2. Ровно за минуту до финальной сирены «Динамо» получило численное преимущество, заменили вратаря шестым полевым игроком, но так и не сумели спасти игру.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

Сегодняшняя встреча для подопечных Крэйга Вудкрофта стала последней в очередной выездной серии. До этого «зубры» выиграли в Мытищах у китайского «Куньлуня» — 3:2 (по буллитам), а также потерпели два крупных поражения — в Казани от местного «Ак Барса» — 2:7 и в Уфе от хоккеистов «Салавата Юлаева» — 3:8.

После 37 проведенных игр минское «Динамо» набрало 43 очка и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московский ЦСКА, у которого 60 очков после 38 матчей, на семь баллов отстает СКА, который сегодня примет в Санкт-Петербурге хоккеистов череповецкой «Северстали».