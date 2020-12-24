Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
Все события
Фоторепортажи
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
22:40 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив московское «Динамо»

ТАСС, 24 декабря. Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52). У проигравших отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9). После пятой пропущенной шайбы голкипер бело-голубых Эмиль Гарипов, ранее на протяжении восьми сезонов выступавший за «Ак Барс», был заменен, вместо него на льду появился Иван Бочаров.

Да Коста, который также отметился результативной передачей, набрал очки в восьмом матче подряд — 7 голов и 9 передач. У Доуса, в активе которого два голевых паса в игре против «Динамо», результативная серия достигла семи встреч — 11 (5+6) очков. Набравший 41 (18+23) очко в сезоне Да Коста вышел на первое место в гонке бомбардиров.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает первое место, набрав в 41 матче 64 очка. «Динамо» на Западе идет четвертым, имея в активе 48 очков после 38 игр.

Подопечные Владимира Крикунова в следующем матче 26 декабря примут петербургский СКА. «Ак Барс» в Казани 6 января вновь сыграет с московским «Динамо».

В других матчах дня новосибирская «Сибирь» дома обыграла хабаровский «Амур» (3:2 Б), екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке победил уфимский «Салават Юлаев» (3:2), минское «Динамо» в гостях проиграло магнитогорскому «Металлургу» (2:3), челябинский «Трактор» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), а петербургский СКА в родных стенах оказался сильнее череповецкой «Северстали» (2:0), главный тренер гостей Андрей Разин был удален со скамейки по ходу встречи из-за претензий к судьям.

ХК Динамо
2:7
2:2, 0:4, 0:1
Ак Барс
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках
Четырехкратная чемпионка мира Солдатова завершила карьеру
ФИФА отменила два чемпионата мира из-за коронавируса
Исмаилов и Минеев устроили массовую драку на турнире в Москве
Юрген Клопп ответил на вопрос о будущем Салаха в «Ливерпуле»
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь