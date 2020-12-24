«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в КХЛ, разгромив московское «Динамо»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52). У проигравших отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9). После пятой пропущенной шайбы голкипер бело-голубых Эмиль Гарипов, ранее на протяжении восьми сезонов выступавший за «Ак Барс», был заменен, вместо него на льду появился Иван Бочаров.

Да Коста, который также отметился результативной передачей, набрал очки в восьмом матче подряд — 7 голов и 9 передач. У Доуса, в активе которого два голевых паса в игре против «Динамо», результативная серия достигла семи встреч — 11 (5+6) очков. Набравший 41 (18+23) очко в сезоне Да Коста вышел на первое место в гонке бомбардиров.

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«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в КХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает первое место, набрав в 41 матче 64 очка. «Динамо» на Западе идет четвертым, имея в активе 48 очков после 38 игр.

Подопечные Владимира Крикунова в следующем матче 26 декабря примут петербургский СКА. «Ак Барс» в Казани 6 января вновь сыграет с московским «Динамо».