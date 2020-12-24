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23:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкиперу СКА Хелльбергу выбили зубной протез в матче с «Северсталью»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. У вратаря петербургского СКА Магнуса Хелльберга выпал зубной протез, после того как шайба попала ему в шлем по ходу матча против череповецкой «Северстали», заявил защитник армейцев Лукас Бенгтссон.

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Источник: Спорт РИА Новости

СКА в четверг со счетом 2:0 победил «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счастливый билет
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«В целом нам удалась игра против “Северстали”. Надо помнить, что позавчера мы провели очень сложный матч против ЦСКА (победа СКА по буллитам — 4:3). Тем важнее было сегодня взять два очка. Идем дальше с позитивным настроем. Хелльберг действительно привез на скамейку зуб (после попадания шайбы в шлем), но ненастоящий, это был протез. Видимо, он разболтался. Ничего страшного. Надо будет Магнусу на днях сходить к дантисту», — заявил Бенгтссон журналистам.

«Оскар Фантенберг — классный защитник. Мы давно играем вместе. У него было 16 матчей подряд без единого “минуса”. Мне нравится выходить с ним в паре. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Сыграл с Фантенбергом три матча за сборную на Кубке Первого канала. Это мне помогло. Сегодня чувствовал себя комфортно», — отметил шведский защитник.

СКА
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Северсталь
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