Голкиперу СКА Хелльбергу выбили зубной протез в матче с «Северсталью»

СКА в четверг со счетом 2:0 победил «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«В целом нам удалась игра против “Северстали”. Надо помнить, что позавчера мы провели очень сложный матч против ЦСКА (победа СКА по буллитам — 4:3). Тем важнее было сегодня взять два очка. Идем дальше с позитивным настроем. Хелльберг действительно привез на скамейку зуб (после попадания шайбы в шлем), но ненастоящий, это был протез. Видимо, он разболтался. Ничего страшного. Надо будет Магнусу на днях сходить к дантисту», — заявил Бенгтссон журналистам.
«Оскар Фантенберг — классный защитник. Мы давно играем вместе. У него было 16 матчей подряд без единого “минуса”. Мне нравится выходить с ним в паре. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Сыграл с Фантенбергом три матча за сборную на Кубке Первого канала. Это мне помогло. Сегодня чувствовал себя комфортно», — отметил шведский защитник.