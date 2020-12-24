Голкиперу СКА Хелльбергу выбили зубной протез в матче с «Северсталью»

«В целом нам удалась игра против “Северстали”. Надо помнить, что позавчера мы провели очень сложный матч против ЦСКА (победа СКА по буллитам — 4:3). Тем важнее было сегодня взять два очка. Идем дальше с позитивным настроем. Хелльберг действительно привез на скамейку зуб (после попадания шайбы в шлем), но ненастоящий, это был протез. Видимо, он разболтался. Ничего страшного. Надо будет Магнусу на днях сходить к дантисту», — заявил Бенгтссон журналистам.