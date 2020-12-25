«Бывало и похлеще». Тренер «Барыса» — о драке на тренировке, победной серии в КХЛ, финском легионере и молодых казахстанцах

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис считает, что восьмое место в Восточной конференции КХЛ для его подопечных не предел. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о перемещении исполнителей по составу и подборе игрового времени для молодых казахстанцев.

Также специалист прокомментировал конфликт на тренировке между Никитой Клещенко и Джесси Блэкером, который мог расколоть команду, а вместо этого вылился в победные игры для клуба.

— Юрий Владимирович, с серией побед вас! Восемь побед в десяти встречах. Но тут не могу не затронуть тот конфликт на тренировке, который, как показалось, положительно сказался. Команда взбодрилась, игроки друг за друга радуются. Эмоции настоящие. Были ли в вашей карьере похожие эпизоды, ведь вы не первый год в хоккее?

— В карьере тренера таких эпизодов не было. А когда был игроком, то, конечно, были. И похлеще были эпизоды. И мы как-то не акцентировали на этом внимание. А то, что такой эпизод прошел, то это палка о двух концах. Или было бы, как в нашем случае, очень хорошо или, наоборот, очень плохо. В нашем случае это повлияло на эмоциональный фон и лучше пошло.

Команда Барыс

— Скорее всего, и отношения в команде изменились, и ребята сплотились.

— И так можно сказать. Хотя команда «Барыс» — это очень дружный коллектив. И последние два сезона показали, что они умеют играть командой. Дух силен командный. И то, что команда дружная, это даже не обсуждается. Конфликт произошел — и слава Богу, что он на позитиве закончился. И сейчас эмоциональный фон в команде очень хорош.

— Вы перетрясли состав в атакующей линии. Панюков появился в первой тройке. Старченко, который начинал сезон в первом-втором, оказался в третьем звене с Михайлисом и Сагадеевым. Как вы оцениваете подобные эксперименты, ведь Панюков в последнем матче снова вернулся в четвертое звено?

— В третье, а потом в четвертое. Мы в поиске игрока для первого звена, который нашел бы общую «химию» с ними. Вместе бы они здорово смотрелись… Я имею в виду Варона и Фрэттина. Пробовали Панюкова. И Петухов был, и еще разные игроки. Но пока остановились на Михайлисе. И Старченко был в этом звене, когда Варон только приехал. Мы их пробовали, но думаю, что такие сочетания останутся, как в последней игре было.

— Есть кадровые проблемы в обороне, ведь некоторые игроки выбывали из состава. Оцените дебютные матчи нашего финского игрока, ведь было его непосредственное участие в голевых моментах, как в нашу сторону, так и на ворота соперника. Вы его ставите в первую пару защитников. Насколько вас удовлетворяет выбор и почему выбрали именно Алекса Линтуниеми?

— Первая игра, первые смены… Где-то были у него ошибки. Не сказать, что мандраж, но какая-то нервозность, наверное, присутствовала. Первый матч за «Барыс». И первые смены неудачные были. Но с каждой сменой, мне кажется, он все увереннее и увереннее играл. Да, физическое состояние у игроков, которые приезжают в команду… Новичков, я имею в виду. И нам очень тяжело подобрать так, чтобы все были на одном уровне в физическом состоянии, ведь хоккей — это командный вид спорта.

Взять последние игры — он нормально выглядел. В матче с «Авангардом» была уверенная игра в обороне. А то, что поставили в первый состав с Дарреном, то мы знаем, что Диц умеет подключаться. Находит такие моменты, когда нужно подключиться, поэтому нам нужен был такой игрок… Домосед, который сыграет в обороне и подстрахует.

— Матч с «Торпедо» получился неоднозначный. Могли выиграть, как вы отмечали, в основное время, а в итоге отдали очко прямому конкуренту.

— Да, это прямой конкурент. Вот это удаление… Наверное, надо было все-таки терпеть. И если посмотреть дальше в том моменте, когда Даррен забивает гол. Если бы выдержка, холодная голова и здравый ум, то этого удаления не было бы. Мы повели в счете, владели инициативой, и у нас были моменты. Мы должны были в основное время выигрывать, но так сложилось, что пришлось в овертайме доигрывать момент.

— Овертаймы «Барыса» становятся настоящим оружием. Игроки «Торпедо» даже к шайбе не прикоснулись. «Барыс» 20−25 секунд владел шайбой и завершил момент, как кажется, наигранной комбинацией.

— Это исполнительское мастерство. У нас Линус Виделль очень здорово владеет шайбой, и для защитников проблематично забрать у него ее. Здорово укрывает ее корпусом, и самое главное — он видит площадку. Вы сами видели, какую великолепную передачу он выдал на Якоба с неудобной стороны. Это просто супергол и суперпередача.

— Лилья с Фрэттином, которых мы с вами обсуждали в начале сезона, ведь они не сразу вписались в состав. А сейчас Якоб забил 13 голов, а Мэтт — шесть. И почти все в неравных составах. Дождались момента, когда ребята начали вас радовать?

— Я не скажу, что они меня не радовали. Я с первых игр говорил, что Мэтт умеет забивать. Да, какая-то полоса невезения у него была… То в перекладину, то в штангу или клюшку, или в пустые ворота не попадет. Но самое главное, я знал, что он умеет забивать и прилично играл. Про Якоба я говорил, что нужно немного адаптации. Парень тоже готов приносить пользу команде. Все задатки у него, мастерство, видение поля и техническое оснащение говорят о том, что он умеет забивать. Это все и получилось в последующих играх.

— Казалось в какой-то момент, что с Фрэттином «Барыс» готов расстаться. И вы начали как-то скептически относиться.

— Нет, об этом разговоров не вели. Мы психологически настраивали. Он сам чувствовал, что у него не спад, а, скорее всего, невезение. Скорее всего, полоса невезения была у него.

— О группе казахстанских защитников. Валерий Орехов получает очень много игрового времени и играет в большинстве. Самат Данияр, который забил гол, тоже получает довольно много времени. На этом фоне потерялись Клещенко с Гайтамировым. Если Никита играет, то Темирлан на лавочку сел. Почему не получается заиграть?

— Я думаю, что должны быть уверенность и стабильность в тренировочном процессе. Этого мы пока не видим. Есть огрехи и в технической оснащенности. Какие-то позиции теряет он. Что касается Данияра и Орехова, которых начали выпускать в большинстве, то я знаю, что Данияр очень здорово играл в большинстве в «Номаде». Они здорово с Талгатом Жайлауовым разыгрывали большинство.

Он очень много шайб забил. И опять же, это игра последнего защитника на синей линии с хорошим катанием, который может отдать хитрую и умную передачу. То же самое и Валерий Орехов. Да, он был в составе. Мы его пробовали в первом, втором или третьем составах. Сами, наверное, помните игры, когда он играет уверенно, а потом какой-то спад или осечка. За игру он делал две грубейшие ошибки. Наверное, игры, которые он провел за «Номад», дали ему импульс и уверенность в себе. Те игры, которые он показал, это только плюс.

— Команда идет на восьмом месте с 41 очком. Есть небольшое преимущество перед соперниками в проведенных матчах и небольшая разница в очках с конкурентами. Как тренер, я понимаю, вы больше работаете над тренировочным процессом, но на таблицу вы тоже смотрите. Можно побороться за шестое место. Как относитесь к такому моменту?

— Я не думаю, что тренерские штабы других команд не смотрят на таблицу. Все на нее обращают внимание. Но самое главное, после удачного выезда домашняя серия из трех игр. Нужно настроить команду, чтобы мы забыли те игры, которые провели на выезде. Хорошие игры. У ребят была запредельная самоотдача. Но нужно переключиться на домашнюю серию. А таблица… Если мы продолжим также играть, то, я уверен, мы поднимемся выше.

Добавим, что «Барыс» выиграл четвертую встречу подряд, обыграв на выезде омский «Авангард», и закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут завтра, 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский «Амур». Россияне идут десятыми в той же конференции, набрав 31 балл.