Пройти «Амур» с «Сибирью», или как «Барыс» может улучшить свою позицию в КХЛ

Столичные хоккеисты начинают домашнюю серию игр против хабаровского «Амура», который идет десятым с 31 очком и еще сохраняет шансы на выход в Кубок Гагарина. Российская команда успешнее играет на своем льду, набрав на выезде только 12 очков. У «Барыса» баланс более равномерный (20 очков в Нур-Султане и 21 — на выезде).

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«Амур» проиграл пять из шести матчей, обыграв только «Куньлунь» на этом отрезке. Ключевым игроком противостояния может стать Роман Старченко, который в играх с россиянами набрал 14 (8+6) очков. Хорошую форму 34-летний форвард демонстрирует и в новом сезоне, отметившись 20 (9+11) баллами.

Может «48-й» номер выиграть для «Барыса» матч и против новосибирской «Сибири», который пройдет 28 декабря. Фланговый нападающий набрал те же 14 (8+6) очков в очных матчах, а «Барыс» выиграл 18 игр из 38 у «сибиряков». В новом сезоне команды играли между собой и игру в Новосибирске выиграли хозяева льда (1:3).

У «Сибири» больше шансов навязать борьбу «Барысу», ведь россияне отстают всего на три очка, но провели на четыре встречи больше. Новосибирцы выиграли два матча подряд (оба раза обыгран «Амур»), а до этого проиграл в четырех встречах. Успешнее для «Сибири» был ноябрь, когда они выиграли пять игр из восьми. В Новосибирске хозяева льда набрали 27 очков из 38.

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Если «Барыс» сможет взять максимум очков в двух играх, то с 45 баллами станет угрозой для команд с пятого-шестого места. Вышестоящие конкуренты сыграют, а это «Автомобилист» (44 очка) и «Торпедо» (43 очка), с аутсайдерами Лиги («Нефтехимиком» и рижским «Динамо») и вряд ли потеряют очки. Но казахстанцы смогут практически нагнать российские клубы.

«Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс» могут одновременно выйти на 45−46 очков, но столичные хоккеисты будут уступать соперникам по выигрышам в основное время (сейчас 11 матчей). Развязка наступит, когда два из трех конкурентов сыграют свои очередные матчи, а «Автомобилист» выйдет на лед только после Нового года.