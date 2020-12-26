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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Субботняя встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Салавата» дубль сделал Маркус Гранлунд (35-я и 56-я минуты), также отличился Павел Коледов (7). У проигравших шайбу забросил Юусо Пуустинен (10).

«Салават Юлаев» в следующем матче 28 декабря примет магнитогорский «Металлург», «Сибирь» в тот же день сыграет в гостях с казахстанским «Барысом».

Сибирь
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Салават Юлаев
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