Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Субботняя встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Салавата» дубль сделал Маркус Гранлунд (35-я и 56-я минуты), также отличился Павел Коледов (7). У проигравших шайбу забросил Юусо Пуустинен (10).
«Салават Юлаев» в следующем матче 28 декабря примет магнитогорский «Металлург», «Сибирь» в тот же день сыграет в гостях с казахстанским «Барысом».