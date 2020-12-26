Дубль Гранлунда помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в матче КХЛ

Субботняя встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Салавата» дубль сделал Маркус Гранлунд (35-я и 56-я минуты), также отличился Павел Коледов (7). У проигравших шайбу забросил Юусо Пуустинен (10).