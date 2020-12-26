«Барыс» одержал пятую победу подряд в КХЛ: забросил в меньшинстве, а Лилья сделал дубль

Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Первый период остался за «Барысом». На пятой минуте счет в матче открыл Якоб Лилья, отличившийся в третьей игре кряду.

Во второй 20-минутке команды обменялись голами. На шайбу Михала Йордана (24-я минута) в большинстве команда Юрия Михайлиса ответила точным броском Мэтта Фрэттина (39-я).

Начало заключительного периода обернулось кошмаром для гостей. Через 24 секунды после вбрасывания Кертис Волк забросил шайбу в меньшинстве и удвоил преимущество «Барыса».

На 53-й минуте хозяева довели до счет 4:1 — отличился Алихан Асетов, для которого эта шайба стала первой в сезоне. На 57-й минуте Лилья оформил дубль и увеличил преимущество «Барыса».

Однако последнее слово в матче осталось за гостями. На 58-й минуте «Амур» усилиями Доминика Машина реализовал численное преимущество, но на большее у хабаровчан не хватило времени.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию до пяти матчей. Столичная команда с 43 очками закрепилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (31) идет десятым.