Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
16:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал пятую победу подряд в КХЛ: забросил в меньшинстве, а Лилья сделал дубль

Казахстанский «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Первый период остался за «Барысом». На пятой минуте счет в матче открыл Якоб Лилья, отличившийся в третьей игре кряду.

Во второй 20-минутке команды обменялись голами. На шайбу Михала Йордана (24-я минута) в большинстве команда Юрия Михайлиса ответила точным броском Мэтта Фрэттина (39-я).

Начало заключительного периода обернулось кошмаром для гостей. Через 24 секунды после вбрасывания Кертис Волк забросил шайбу в меньшинстве и удвоил преимущество «Барыса».

На 53-й минуте хозяева довели до счет 4:1 — отличился Алихан Асетов, для которого эта шайба стала первой в сезоне. На 57-й минуте Лилья оформил дубль и увеличил преимущество «Барыса».

Однако последнее слово в матче осталось за гостями. На 58-й минуте «Амур» усилиями Доминика Машина реализовал численное преимущество, но на большее у хабаровчан не хватило времени.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию до пяти матчей. Столичная команда с 43 очками закрепилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (31) идет десятым.

Следующую игру команда Михайлиса проведет 28 декабря дома против «Сибири».

Барыс
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Амур
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла ЧР
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за банка. Что случилось
Сборную России по биатлону некем усиливать. КР это подтверждает
«Авангард» объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком
Бывшие тренеры «Локомотива». Где они сейчас
СМИ США: РФ считалась фаворитом группы. Теперь понятно, почему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь