Михайлис раскрыл секрет победной серии «Барыса» и назвал переломный момент матча с «Амуром»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит «Шайба.kz».

— Тяжелыми были первые два периода. Соперник постоянно держал нас в напряжении. Нам было тяжело, скорее всего — после поездки на запад. Сегодня мы проявили характер и волю к победе. Переломным был второй гол, когда в большинстве вышел игрок соперника, в конце уже забили. Затем забили третий гол, и он уже повлиял на исход матча. Мы стали играть раскованнее. Соперник забрасывал шайбу, мы спокойно подбирали ее и выводили. Довели матч до победы.

— При счете 4:1 и 5:1 решили все-таки оставить игру в три звена. Почему не подключали четвертую тройку?

— Они вышли одну смену. Видать, пересидели минут 8−10 в третьем периоде. Наверное, подостыли и не были готовы. Доигрывали уже в три звена.

Команда Барыс

— Сегодня вернулся Аркадий Шестаков после нескольких матчей за «Номад». Как оцените его возвращение?

— Скажем так, сыграл на уровне. Грубых ошибок не было, за исключением одного технического брака. А так, в принципе, удовлетворительно.

— Кто-то из ребят, которые не играли сегодня, получат завтра игровую практику в «Номаде»?

— Мы спустили нескольких ребят. Там Егор Шалапов, Леонид Метальников, Дмитрий Гренц и Кирилл Панюков. Там есть устав — 5+1 игроков. Больше не будет.

— Все болельщики воодушевлены победной серией. В чем секрет? Это новогоднее чудо? Или просто кондиции подошли?

— Да, кондиции и командный дух. Ребята готовы побеждать и выполнять задачу. В каждой игре, как видите, они выкладывают по полной.

— Где будете отмечать Новый год?

— У нас до Нового года еще две игры. Надо постараться выиграть. Турнирная таблица заставляет это делать. Соперники дышали в спину. Так что нужно напрягаться в каждой игре.

«Барыс» продлил победную серию до пяти матчей. Столичная команда с 43 очками закрепилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (31) идет десятым.