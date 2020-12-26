СКА уступил московскому «Динамо» и прервал победную серию в КХЛ из четырех матчей

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (38-я минута) и Вадим Шипачев (63). У проигравших отличился Антон Белов (40). Форвард петербургской команды Йоонас Кемппайнен провел 300-й матч в КХЛ.

СКА потерпел первое поражение за пять последних матчей, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков в 40 матчах. «Динамо» идет на четвертом месте, набрав в 39 играх 50 очков.

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В следующем матче петербургский клуб 28 декабря на выезде сыграет с «Сочи», а «Динамо» в этот же день в гостях встретится с московским «Спартаком».

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дэна Секстона.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_5271eb1e73255f14fbd17242a87a3712_hd/2_6152790884/ff5f0ee3209fcc0274aba61035f28936/4764671057?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Старт второго периода матча был отложен из-за отлючения света на арене. «Барыс» из Нур-Султана дома переиграл хабаровский «Амур» (5:2), уфимский «Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:1).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_75fb66cfe1566bdb1a147ba91958748d_hd/2_8122695336/21c2238182be81c38a89439d98b3301e/4764671119?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.