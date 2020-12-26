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18:41 (мск), источник: ТАСС

СКА уступил московскому «Динамо» и прервал победную серию в КХЛ из четырех матчей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде в овертайме проиграл столичному «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (38-я минута) и Вадим Шипачев (63). У проигравших отличился Антон Белов (40). Форвард петербургской команды Йоонас Кемппайнен провел 300-й матч в КХЛ.

СКА потерпел первое поражение за пять последних матчей, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков в 40 матчах. «Динамо» идет на четвертом месте, набрав в 39 играх 50 очков.

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В следующем матче петербургский клуб 28 декабря на выезде сыграет с «Сочи», а «Динамо» в этот же день в гостях встретится с московским «Спартаком».

В другом матче дня екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дэна Секстона.

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Старт второго периода матча был отложен из-за отлючения света на арене. «Барыс» из Нур-Султана дома переиграл хабаровский «Амур» (5:2), уфимский «Салават Юлаев» на выезде оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:1).

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