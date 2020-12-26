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19:37 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» во второй раз в сезоне в овертайме обыграл «Авангард» в матче КХЛ

ТАСС, 26 декабря. Московский «Спартак» в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Сериков (33-я минута), Робин Ганзл (40) и Лукаш Радил (61). У проигравших отличились Наиль Якупов (7) и Александр Хохлачев (18). Хохлачев пополнил состав омского клуба в межсезонье в результате обмена между «Авангардом» и «Спартаком».

«Спартак» обыграл «Авангард» второй раз в текущем сезоне, их предыдущий матч прошел 1 ноября, тогда красно-белые оказались сильнее в овертайме — 2:1.

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В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 44 очка, «Авангард» на Востоке идет вторым, имея в активе 51 очко.

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В следующем матче «Спартак» дома сыграет с московским «Динамо», «Авангард» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 28 декабря.

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Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:2, 0:0
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