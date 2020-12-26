«Спартак» во второй раз в сезоне в овертайме обыграл «Авангард» в матче КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Сериков (33-я минута), Робин Ганзл (40) и Лукаш Радил (61). У проигравших отличились Наиль Якупов (7) и Александр Хохлачев (18). Хохлачев пополнил состав омского клуба в межсезонье в результате обмена между «Авангардом» и «Спартаком».
«Спартак» обыграл «Авангард» второй раз в текущем сезоне, их предыдущий матч прошел 1 ноября, тогда красно-белые оказались сильнее в овертайме — 2:1.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 44 очка, «Авангард» на Востоке идет вторым, имея в активе 51 очко.
В следующем матче «Спартак» дома сыграет с московским «Динамо», «Авангард» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 28 декабря.