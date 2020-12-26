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20:09 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ. Поединок завершился в пользу команды Крэйга Вудкрофта, которая добилась виктории в овертайме — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минчане с самого начала встречи попытались навязать соперникам высокий темп матча. Рижане отвечали контратаками. В одной из них Доминик Фурх выручил свою команду после опасного броска Лауриса Дарзиньша.

Еще и двух минут со старта не прошло, как Бренанн Менелл открыл счет, реализовав большинство зубров после передачи Райана Спуннера. Этот гол не изменил рисунок игры. Ближе к концовке первого периода минчане отличились еще раз. Александр Когалев откликнулся на диагональный пас от Владислава Еременко и поразил ближний угол ворот Ивана Налимова.

С начала второго периода прошло три минуты, как рижане уменьшили разницу в счете В позиционной атаке отличился Глеб Зырянов. После этого взятия ворот обе команды начали играть в атакующий, зрелищный хоккей. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. Опасных ситуаций хватало у ворот как минского, так и рижского «Динамо». Но до второго перерыва зрители больше результативных действий со стороны хоккеистов так и не увидели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период начался обескураживающе для подопечных Крэйга Вудкрофта. Использовав передачу на пятак перед воротами Доминика Фурха шайбу забросил Денис Паршин, сравнявший счет. Очередное поражение не входило в планы минчан, начавших планомерную осаду ворот рижан. Тем не менее гости держали удар, отвечая на выпады белорусской команды опасными контратаками. Незадолго до конца третьего периода минчане играли в большинстве, но несмотря на обилие опасных моментов решить вопрос в свою пользу в основное время матча им не удалось. В овертайме же, свое веское слово сказал Бренанн Менелл, оформивший голевой дубль и принесший важную победу «зубрам».

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Динамо Мн
3:2ОТ
2:0, 0:1, 0:1
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