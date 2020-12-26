Хоккеисты минского «Динамо» победили рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

Минчане с самого начала встречи попытались навязать соперникам высокий темп матча. Рижане отвечали контратаками. В одной из них Доминик Фурх выручил свою команду после опасного броска Лауриса Дарзиньша.

Еще и двух минут со старта не прошло, как Бренанн Менелл открыл счет, реализовав большинство зубров после передачи Райана Спуннера. Этот гол не изменил рисунок игры. Ближе к концовке первого периода минчане отличились еще раз. Александр Когалев откликнулся на диагональный пас от Владислава Еременко и поразил ближний угол ворот Ивана Налимова.

С начала второго периода прошло три минуты, как рижане уменьшили разницу в счете В позиционной атаке отличился Глеб Зырянов. После этого взятия ворот обе команды начали играть в атакующий, зрелищный хоккей. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. Опасных ситуаций хватало у ворот как минского, так и рижского «Динамо». Но до второго перерыва зрители больше результативных действий со стороны хоккеистов так и не увидели.

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