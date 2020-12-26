«Авангард» объявил о подписании контракта с хоккеистом Ильей Ковальчуком

Соглашение с 37-летним форвардом подписано по схеме «1+1».
В сезоне-2019/20 форвард выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — он начал его в «Лос-Анджелесе», потом перешел в «Монреаль», а затем — в «Вашингтон». В «Вашингтоне» он провел семь матчей в регулярном чемпионате, набрав 4 очка (1 шайба + 3 передачи), а также восемь игр в плей-офф, отдав голевую передачу.
Ковальчук является воспитанником «Спартака», в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.
В «Атланте» Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.