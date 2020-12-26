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21:22 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук прилетит в Россию в понедельник

МОСКВА, 26 декабря. Илья Ковальчук присоединится к омскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» после медосмотра в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

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Источник: Reuters

Ранее в субботу пресс-служба омского клуба сообщила о подписании контракта с 37-летним хоккеистом по схеме «1+1».

«Ковальчук прилетит в понедельник и присоединится к команде после медосмотра», — говорится в сообщении.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», в 2001 году он был выбран на драфте НХЛ под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В «Атланте» Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера «Авангарда» Боба Хартли. В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

«Авангард» после 38 матчей занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. Ближайший матч клуб проведет в понедельник на своей арене против челябинского «Трактора».

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