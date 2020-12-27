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16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА обменял Никиту Макеева в «Северсталь»

ЦСКА обменял защитника Никиту Макеева в «Северсталь».

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Источник: Спорт-Экспресс

Взамен 22-летнего игрока армейский клуб получил денежную компенсацию, сообщает сайт москвичей.

Макеев — воспитанник ЦСКА. В 2017 году, играя за «Красную Армию», он выиграл Кубок Харламова. В составе «Звезды» защитник провел 134 матча в ВХЛ, набрав 56 (15+41) очков. Кроме того, на его счету 19 матчей в КХЛ за ЦСКА, в которых он отметился одной заброшенной шайбой.

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