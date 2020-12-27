«Витязь» обыграл ЦСКА в единственном матче дня в КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Дэнфорт (9-я минута) и Каспарс Даугавиньш (59). У гостей отличился Константин Окулов (51). На 24-й минуте шайбу забросил нападающий ЦСКА Максим Шалунов, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра, на 52-й минуте был отменен гол армейца Брендана Лайпсика после запроса тренерского штаба «Витязя».

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До этого «Витязь» не мог обыграть ЦСКА на домашнем льду на протяжении пяти матчей. ЦСКА уступил во второй игре подряд.