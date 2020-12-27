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19:30 (мск), источник: ТАСС

«Витязь» обыграл ЦСКА в единственном матче дня в КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Подольске в ледовом дворце «Витязь».

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Джастин Дэнфорт (9-я минута) и Каспарс Даугавиньш (59). У гостей отличился Константин Окулов (51). На 24-й минуте шайбу забросил нападающий ЦСКА Максим Шалунов, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра, на 52-й минуте был отменен гол армейца Брендана Лайпсика после запроса тренерского штаба «Витязя».

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До этого «Витязь» не мог обыграть ЦСКА на домашнем льду на протяжении пяти матчей. ЦСКА уступил во второй игре подряд.

Подольский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 39 матчах. ЦСКА идет на первом месте с 60 очками в 39 играх. В следующем матче «Витязь» 30 декабря примет московское «Динамо», армейцы 3 января дома сыграют против хельсинкского «Йокерита».

Витязь
2:1
1:0, 0:0, 1:1
ЦСКА
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