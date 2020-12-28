«Отлично себя проявляют легионеры». КХЛ отметила мощный ход «Барыса» перед игрой с «Сибирью»
Гости прибыли после неудачной игры с «Салаватом Юлаевым».
Гости прибыли после неудачной игры с «Салаватом Юлаевым».
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Сибирь», отметив текущую превосходную форму подопечных Юрия Михайлиса.
Встреча пройдет сегодня, 28 декабря, в столице Казахстана и начнется в 19:30 по местному времени.
«Команда Юрия Михайлиса к концу календарного года набрала мощный ход — пять побед подряд. Тренер подчеркнул, что сейчас “Барыс” находится в оптимальных кондициях. Особенно прибавила атакующая линия, где отлично себя проявляют легионеры. “Сибирь” прилетела в Казахстан после неудачной встречи с “Салаватом Юлаевым” (1:3). Сегодня в составе может дебютировать новичок — форвард Никита Сетдиков. Пропустит несколько недель
Напомним, что в предыдущих матчах казахстанский клуб обыграл хабаровский «Амур» (5:2), омский «Авангард» (3:1), нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ), пекинский «Куньлунь» (2:1 ОТ) и челябинский «Трактор» (4:2).