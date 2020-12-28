«Отлично себя проявляют легионеры». КХЛ отметила мощный ход «Барыса» перед игрой с «Сибирью»

«Команда Юрия Михайлиса к концу календарного года набрала мощный ход — пять побед подряд. Тренер подчеркнул, что сейчас “Барыс” находится в оптимальных кондициях. Особенно прибавила атакующая линия, где отлично себя проявляют легионеры. “Сибирь” прилетела в Казахстан после неудачной встречи с “Салаватом Юлаевым” (1:3). Сегодня в составе может дебютировать новичок — форвард Никита Сетдиков. Пропустит несколько недель из-за травмы Степан Санников. “Барыс” занимает восьмое место на “Востоке”, тоже претендующая на путевку в плей-офф “Сибирь” отстает на пять баллов. Три матча подряд набирают очки форварды “Барыса” Якоб Лилья (4+1) и Мэттью Фрэттин (1+3). Следующий балл станет 100-м в КХЛ для нападающего “Сибири” Александра Шарова. В октябре “Барыс” гостил в Новосибирске, потерпев поражение со счетом 1:3», — говорится в тексте.