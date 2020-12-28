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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Отлично себя проявляют легионеры». КХЛ отметила мощный ход «Барыса» перед игрой с «Сибирью»

Гости прибыли после неудачной игры с «Салаватом Юлаевым».

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Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу «Барыс» — «Сибирь», отметив текущую превосходную форму подопечных Юрия Михайлиса.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 18, 28.12.2020, 16:30

Барыс-Сибирь-

Встреча пройдет сегодня, 28 декабря, в столице Казахстана и начнется в 19:30 по местному времени.

«Команда Юрия Михайлиса к концу календарного года набрала мощный ход — пять побед подряд. Тренер подчеркнул, что сейчас “Барыс” находится в оптимальных кондициях. Особенно прибавила атакующая линия, где отлично себя проявляют легионеры. “Сибирь” прилетела в Казахстан после неудачной встречи с “Салаватом Юлаевым” (1:3). Сегодня в составе может дебютировать новичок — форвард Никита Сетдиков. Пропустит несколько недель из-за травмы Степан Санников. “Барыс” занимает восьмое место на “Востоке”, тоже претендующая на путевку в плей-офф “Сибирь” отстает на пять баллов. Три матча подряд набирают очки форварды “Барыса” Якоб Лилья (4+1) и Мэттью Фрэттин (1+3). Следующий балл станет 100-м в КХЛ для нападающего “Сибири” Александра Шарова. В октябре “Барыс” гостил в Новосибирске, потерпев поражение со счетом 1:3», — говорится в тексте.

Напомним, что в предыдущих матчах казахстанский клуб обыграл хабаровский «Амур» (5:2), омский «Авангард» (3:1), нижегородское «Торпедо» (3:2 ОТ), пекинский «Куньлунь» (2:1 ОТ) и челябинский «Трактор» (4:2).

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