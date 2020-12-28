«Сибири» отступать некуда, или какое преимущество у «Барыса» перед прямым конкурентом в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» три матча подряд не проигрывает новосибирский «Сибири» на своем льду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а сегодня, 28 декабря, может увеличить отрыв от прямого конкурента в борьбе за выход в Кубок Гагарина. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса идут на восьмом месте на «Востоке», оторвавшись от новосибирцев на пять очков с четырьмя матчами в запасе. Условно, казахстанский клуб может не выиграть у «Сибири» очный матч, но останется выше соперника в таблице. Но выгоднее, конечно, победить, причем сделать это в основное время, ведь казахстанцы вышли на серию из пяти выигрышей подряд.

Соперники в лиге сыграли 38 раз, и небольшое преимущество на стороне «сибиряков» (20 против 18). Из пяти последних игр в Казахстане в пользу «Барыса» завершились только два матча. В феврале 2020 года команды сыграли вничью в основное время, когда за пять секунд до финальной сирены Линус Виделль перевел встречу в овертайм, где успешнее оказалась «Сибирь» (1:2 ОТ).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c403fd2edbe856526a98204929779a6d_hd/q689821/926992b71da2e009ea73f89f1bdf1059/4764822231?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно ожидать, что и новая встреча «Барыса» с «Сибирью» будет не очень результативной и любая ошибка станет решающей. Столичный клуб впервые в сезоне забил пять шайб в матче с «Амуром», а российская команда обычно ограничивается двумя-тремя голами за матч. Ключевую роль в предстоящей игре могут сыграть ведущие бомбардиры и голкиперы.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 18, 28.12.2020, 16:30 Барыс - Сибирь -

По шесть очков у «Барыса» в последних матчах набрали Якоб Лилья (4+2) и Роман Старченко (3+3). Тремя голевыми передачами у «Сибири» отметился Микаэль Руохомаа (8+20), являющийся первым бомбардиром клуба. Ведущим голкипером новосибирцев является Харри Сятери, который хоть и имеет коэффициент надежности 2,26, но не раз пропускал по четыре-пять голов за матч. Огорчал вратаря даже аутсайдер турнира «Куньлунь» (5:4).

Хенрик Карлссон выглядит получше, чем Йони Ортио, но и сыграл матчей в три раза меньше. Возможно, что шведский ветеран сыграет две оставшиеся игры в 2020 году, ведь финский напарник провел на льду три встречи подряд. Если бы не шесть голов в матче с «Локомотивом», то сезон для Карлссона можно было бы признать довольно успешным. Около двух пропущенных шайб за матч и один «сухарь» — хороший результат для вратаря сборной Казахстана.

Таким образом, шансы «Барыса» на победу выглядят предпочтительнее, поскольку столичные хоккеисты выиграли девять из десяти последних встреч в турнире. Новосибирцы ответили четырьмя успешными играми и уже отстают от «Барыса» с «Торпедо» на пять очков. Поражение не станет катастрофой для команды Михайлиса, а вот неудача «Сибири» отдалит их еще на пару очков от зоны плей-офф. Не исключено, что матч получится грубым.