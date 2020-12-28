Ковальчук прибыл в расположение «Авангарда»

Ковальчук в понедельник пройдет медосмотр, а во вторник, 29 декабря, должен провести первую тренировку в составе своей новой команды. 37-летний форвард подписал с «Авангардом» контракт по схеме «1+1» и будет выступать за «ястребов» под 17-м номером.

В прошлом сезоне Ковальчук выступал в НХЛ за три клуба — «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», провел в регулярном чемпионате 46 матчей, набрал 26 очков (10 голов и 16 результативных передач).

Ковальчук был выбран «Атлантой» под первым номером на драфте НХЛ 2001 года. Всего в «регулярках» НХЛ в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля» и «Вашингтона» он сыграл 926 матчей, записал себе в актив 876 баллов (443+433). В КХЛ Ковальчук выступал за санкт-петербургский СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.