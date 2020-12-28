Ортио, Диц и Гранлунд — лучшие игроки 15-й недели КХЛ
КХЛ назвала лучших игроков 15-й недели КХЛ.
КХЛ назвала лучших игроков 15-й недели КХЛ.
Лучшим вратарем стал Йони Ортио из «Барыса», одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Ортио было нанесено 94 броска (в среднем за игру 31,3), из которых он отразил 94,68%.
Лучшим защитником признан одноклубник Ортио Даррен Диц. При нем команда выиграла все четыре матча недели, а сам Диц набрал 4 (2+2) очка. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».
Лучшим нападающим признан Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. На счету финского нападающего 7 (5+2) очка, он отличался в каждом матче недели.
Лучшим новичком признан Артем Сериков («Спартак»), одержавший с командой две победы в трех матчах недели. Он забросил шайбу в ворота «Авангарда» и сделал ассист в игре с «Витязем».