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15:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин завершил карьеру

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин завершил карьеру хоккеиста, сообщает сайт клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Форвард перешел в «Сибирь» в сезоне-2016/2017 и с тех пор был неотъемлемой частью команды. Всего он сыграл за Новосибирск 173 матча, в которых набрал 23 очка (15+8).

Отмечается, что 34-летний спортсмен останется в системе клуба, начав работу с юными хоккеистами детской школы «Сибири».

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