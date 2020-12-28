Памятник Евгению Зимину установлен в Москве

В церемонии, прошедшей в понедельник, на вторую годовщину смерти хоккеиста, приняли участие прославленные ветераны «Спартака» Борис Майоров, Владимир Зубков, Фёдор Канарейкин, Юрий Новиков, Владимир Мигунько, заслуженные тренеры СССР Игорь Тузик и Юрий Морозов, а также родные и друзья Евгения Владимировича.

Как отмечается, скульптор работал над образом Евгения Зимина в тесном контакте с сыном хоккеиста Евгением Евгеньевичем. Бронзовая скульптура легендарного форварда в спартаковском свитере с номером 7 на спине размещена на гранитном постаменте. Взгляд игрока устремлен на ворота соперника, на лице улыбка, что в полной мере передает настроение хоккеиста, который, по воспоминаниям партнеров, всегда играл с улыбкой.

Евгений Зимин выступал за «Спартак» с 1965 по 1974 год, а завершил карьеру игрока в 1977 году в составе московских «Крыльев Советов». В составе «красно-белых» Зимин дважды выигрывал чемпионат СССР (1967 и 1969), а в составе сборной Советского Союза завоевывал золото Олимпийских игр в 1968 и 1972 годах, а также трижды выигрывал чемпионат мира (1968, 1969, 1971).

«Это был жизнерадостный и весёлый человек. Он и играл всегда с улыбкой. Это было необычное явление для тех времён, потому что тренеры всегда требовали максимально серьёзного отношения к работе, к хоккею. Евгений выбивался из общего ряда. И я думаю, такое отношение к игре только помогало ему творить на льду. К сожалению, многие помнят Зимина только как автора первой шайбы в Суперсерии 1972 года», — поделился воспоминаниями Борис Майоров.