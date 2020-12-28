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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Талгат Жайлауов завершил карьеру игрока и получил должность в «Барысе»

Известный казахстанский форвард, экс-капитан национальной сборной 35-летний Талгат Жайлауов завершил игровую карьеру. Об этом в прямом эфире проекта «Барыс Live» рассказал комментатор Александр Олейник, передают Vesti.kz. По его словам, хоккеист продолжит работу в системе столичного клуба.

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«6:0 вчера “Номад” обыграл “Горняк”, сегодня повторная игра. 6:0, представляешь! А знаешь, с чем это связано? Талгат Жайлауов пришел в тренерский штаб “Номада”. Он сейчас помогает Александру Анатольевичу. Вот такой вот инсайд в студии. Талгат Жайлауов — легенда казахстанского хоккея на общественных началах помогает», — сказал Олейник.

Напомним, что Жайлауов является воспитанником усть-каменогорского хоккея. В составе «Барыса» он провел 12 сезонов, девять раз представлял страну на чемпионатах мира. Нынешний сезон он начинал в карагандинской «Сарыарке», с которой расстался в ноябре.

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