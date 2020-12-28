Талгат Жайлауов завершил карьеру игрока и получил должность в «Барысе»

«6:0 вчера “Номад” обыграл “Горняк”, сегодня повторная игра. 6:0, представляешь! А знаешь, с чем это связано? Талгат Жайлауов пришел в тренерский штаб “Номада”. Он сейчас помогает Александру Анатольевичу. Вот такой вот инсайд в студии. Талгат Жайлауов — легенда казахстанского хоккея на общественных началах помогает», — сказал Олейник.