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28 декабря, источник: Vesti.kz

«По самоотдаче ребята молодцы». Михайлис назвал причины поражения «Барыса» от «Сибири»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя домашнее поражение от «Сибири», отметил на послематчевой пресс-конференции, что его команде не хватило везения, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он считает, что с самоотдачей проблем не было.

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— Равная игра, обоюдно острая. С первых секунд и до последних держали в напряжении обе команды. Но, наверное, сегодня нам не повезло. Потому что и создавали хорошие моменты. Реализация подвела нас. И в третьем периоде концентрации и терпения не хватило. А по самоотдаче ребята молодцы. Отдавались полностью игре.

— Как прокомментируете дебют Пархоменко в КХЛ?

— Первая игра, наверное, волнение было у парня. Он справлялся как мог. Таких грубейших ошибок не было.

Напомним, «Барыс» на своей арене проиграл со счетом 1:3, прервав пятиматчевую победную серию. Следующий матч команда Михайлиса проведет на своей арене 30 декабря против магнитогорского «Металлурга». Эта игра станет последней в 2020 году.

Барыс
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Сибирь
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