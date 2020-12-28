«По самоотдаче ребята молодцы». Михайлис назвал причины поражения «Барыса» от «Сибири»

— Равная игра, обоюдно острая. С первых секунд и до последних держали в напряжении обе команды. Но, наверное, сегодня нам не повезло. Потому что и создавали хорошие моменты. Реализация подвела нас. И в третьем периоде концентрации и терпения не хватило. А по самоотдаче ребята молодцы. Отдавались полностью игре.