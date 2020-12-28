«По самоотдаче ребята молодцы». Михайлис назвал причины поражения «Барыса» от «Сибири»
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя домашнее поражение от «Сибири», отметил на послематчевой
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя домашнее поражение от «Сибири», отметил на послематчевой
— Равная игра, обоюдно острая. С первых секунд и до последних держали в напряжении обе команды. Но, наверное, сегодня нам не повезло. Потому что и создавали хорошие моменты. Реализация подвела нас. И в третьем периоде концентрации и терпения не хватило. А по самоотдаче ребята молодцы. Отдавались полностью игре.
— Как прокомментируете дебют Пархоменко в КХЛ?
— Первая игра, наверное, волнение было у парня. Он справлялся как мог. Таких грубейших ошибок не было.
Напомним, «Барыс» на своей арене проиграл со счетом 1:3, прервав пятиматчевую победную серию. Следующий матч команда Михайлиса проведет на своей арене 30 декабря против магнитогорского «Металлурга». Эта игра станет последней в 2020 году.