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22:22 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в КХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграло московский «Спартак» со счетом 6:0. Матч прошел в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 996 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (6, 17, 24-я минуты), также шайбами отметились Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20), Вадим Шипачев (27). После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «Спартака» заменил голкипера Юлиуса Гудачека на Александра Трушкова.

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Яшкин стал лучшим снайпером «Динамо» среди иностранцев, он обошел Мартиньша Карсумса, у которого 60 заброшенных шайб, у чешского нападающего — 62. Шипачев, оформивший помимо шайбы ассистентский хет-трик, набрал 713 очков в российской карьере и вошел в топ-5 бомбардиров отечественного хоккея, обойдя Сергея Макарова (710). Первое место по количеству очков занимает Сергей Мозякин.

Во время матча было несколько драк и стычек. Всего динамовцы получили 34 минут штрафа, спартаковцы — 30.

Бело-голубые занимают четвертую строчку Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. «Спартак» идет седьмым с 44 очками в 40 матчах. В следующем матче «Динамо» 30 декабря на выезде сыграет против подольского «Витязя», красно-белые в тот же день примут «Динамо» из Риги.

Результаты других матчей дня:

  • «Барыс» — «Сибирь» — 1:3;.
  • «Авангард» — «Трактор» — 5:3;.
  • «Автомобилист» — «Амур» — 3:0;.
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» — 4:2;.
  • «Северсталь» — «Нефтехимик» — 7:2;.
  • «Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 3:2;.
  • «Йокерит» — «Локомотив» — 4:3 (в овертайме);.
  • «Сочи» — СКА — 1:4.
Спартак
0:6
0:4, 0:2, 0:0
ХК Динамо
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