Крикунов: Просил своих игроков первыми бить хоккеистов «Спартака»

«Динамо» в понедельник в Москве со счетом 6:0 разгромило «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Четвертый матч через день, думал, что мы будем тяжелее. Удачно забили в начале матча, и так игра и пошла. В третьем периоде уже сохраняли счет просто, готовились к следующей игре больше, чем играли. Хорошо в меньшинстве сработали, плюс вратарь Александр Еременко все подчищал. Когда началась жесткая игра, просил своих игроков бить первыми, а не ждать ударов, быть готовыми к контакту», — сказал Крикунов журналистам.
«По травмированным у нас Александр Кучерявенко 10 января выйти должен, а Оскар Линдберг — 18 января», — отметил Крикунов.