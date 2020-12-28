Крикунов: Просил своих игроков первыми бить хоккеистов «Спартака»

«Четвертый матч через день, думал, что мы будем тяжелее. Удачно забили в начале матча, и так игра и пошла. В третьем периоде уже сохраняли счет просто, готовились к следующей игре больше, чем играли. Хорошо в меньшинстве сработали, плюс вратарь Александр Еременко все подчищал. Когда началась жесткая игра, просил своих игроков бить первыми, а не ждать ударов, быть готовыми к контакту», — сказал Крикунов журналистам.