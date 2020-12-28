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28 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Крикунов: Просил своих игроков первыми бить хоккеистов «Спартака»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что просил своих игроков первыми бить хоккеистов «Спартака», а не ждать ударов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в понедельник в Москве со счетом 6:0 разгромило «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Четвертый матч через день, думал, что мы будем тяжелее. Удачно забили в начале матча, и так игра и пошла. В третьем периоде уже сохраняли счет просто, готовились к следующей игре больше, чем играли. Хорошо в меньшинстве сработали, плюс вратарь Александр Еременко все подчищал. Когда началась жесткая игра, просил своих игроков бить первыми, а не ждать ударов, быть готовыми к контакту», — сказал Крикунов журналистам.

«По травмированным у нас Александр Кучерявенко 10 января выйти должен, а Оскар Линдберг — 18 января», — отметил Крикунов.

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