Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Словакия U20
Германия U20
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Канада U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Австрия U20
Швеция U20
04
Хоккей. КХЛ
28.12
Йокерит
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Австрия U20
Россия U20
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Барыса» Метальников получил тяжелую травму на тренировке

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников получил тяжелую травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из Нур-Султана.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Характер повреждения 30-летнего защитника не уточняется. Отмечается, что для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени.

Метальников в нынешнем сезоне провел за «Барыс» 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

 Кулаки, толпа, ОМОН: главное о драке Исмаилова и Минеева
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Возрастное ограничение 18+
Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
Открытия 2020 года в РПЛ. Благодаря ним есть надежда
«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером
Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века»
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА
Лучшие спортивные кадры года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь