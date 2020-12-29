Защитник «Барыса» Метальников получил тяжелую травму на тренировке
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников получил тяжелую травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хоккеист «Барыса» Леонид Метальников получил тяжелую травму на тренировке команды, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ из
Характер повреждения 30-летнего защитника не уточняется. Отмечается, что для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени.
Метальников в нынешнем сезоне провел за «Барыс» 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами.