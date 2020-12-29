Ковальчук: Двери в НХЛ я не закрывал, но в моём возрасте нельзя делать большой перерыв

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

«Недолго думал над предложением от «Авангарда». Посоветовался с семьёй и решил поехать, всё очень быстро произошло. Семья пока не приехала в Россию, но собирается. Супруга точно приедет скоро, дети к плей-офф будут.

Я ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации приходилось слишком долго ждать. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моём возрасте. Никакие двери в НХЛ я не закрывал. За «Авангардом» следил в последнее время, когда договорился.

Сегодня уже было несколько собраний, Боб — великолепный специалист, выстроил отличную команду. Подходит детально ко всему, молодых ребят ставит на правильные рельсы. Вчера по прилёте прошёл медосмотр, прошёл тест на ковид, так что всё в порядке. Конечно, готов играть, завтра собираюсь выскочить на лёд.

Мне самое главное — быть самим собой. У нас теперь два капитана, будем чередовать с Емелиным эту должность, как я понял. До плей-офф нам нужно сплотиться хорошо, в лучшем состоянии подойти к плей-офф. С кем буду играть в тройке? Мне без разницы, это решит Хартли, — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.