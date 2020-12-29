Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» в текущем сезоне

Ковальчук в понедельник получил капитанский свитер от Емелина, отметили в пресс-службе.

«У нас два капитана, будем чередовать нашивку. Все понимают, что надо делать дело свое на сто процентов», — сказал Ковальчук журналистам.

«Авангард» в среду в Балашихе сыграет против «Куньлуня».

«Завтра играть буду», — сказал Ковальчук журналистам.

«Так как Омск сейчас в Балашихе, то тяжело говорить, поехал ли бы я играть за “Авангард” в Омск или нет. Конечно, Москва была важным фактором для меня. Важно быть дома, тем более если семья приедет, чтобы им комфортно было дома находиться», — сказал Ковальчук журналистам.

«Нет, ни с кем из московского “Спартака” по контракту я не общался, на меня не выходили», — отметил Ковальчук.

«Опция в контракте моем — обоюдная, это такое нововведение. Если обе стороны будут за продолжение сотрудничества, я останусь», — сказал Ковальчук журналистам.