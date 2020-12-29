Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» в текущем сезоне
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Илья Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» наряду с Алексеем Емелиным, сообщили в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Илья Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» наряду с Алексеем Емелиным, сообщили в
Ковальчук в понедельник получил капитанский свитер от Емелина, отметили в
«У нас два капитана, будем чередовать нашивку. Все понимают, что надо делать дело свое на сто процентов», — сказал Ковальчук журналистам.
«Авангард» в среду в Балашихе сыграет против «Куньлуня».
«Завтра играть буду», — сказал Ковальчук журналистам.
«Так как Омск сейчас в Балашихе, то тяжело говорить, поехал ли бы я играть за “Авангард” в Омск или нет. Конечно, Москва была важным фактором для меня. Важно быть дома, тем более если семья приедет, чтобы им комфортно было дома находиться», — сказал Ковальчук журналистам.
«Нет, ни с кем из московского “Спартака” по контракту я не общался, на меня не выходили», — отметил Ковальчук.
«Опция в контракте моем — обоюдная, это такое нововведение. Если обе стороны будут за продолжение сотрудничества, я останусь», — сказал Ковальчук журналистам.
«Что касается вариантов в НХЛ, то я ждал конкретной команды. Ситуация в мире такая, что я решил продолжать играть. Перерыв большой получился, не совсем правильно это в моем возрасте. Играть так долго, как Ягр, наверное, не буду, но пока здоровье позволяет», — отметил Ковальчук.