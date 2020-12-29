Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Словакия U20
Германия U20
ОТ
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Канада U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Австрия U20
Швеция U20
04
Хоккей. КХЛ
28.12
Йокерит
Локомотив
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Австрия U20
Россия U20
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» в текущем сезоне

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Илья Ковальчук станет вторым капитаном «Авангарда» наряду с Алексеем Емелиным, сообщили в пресс-службе омского хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук в понедельник получил капитанский свитер от Емелина, отметили в пресс-службе.

«У нас два капитана, будем чередовать нашивку. Все понимают, что надо делать дело свое на сто процентов», — сказал Ковальчук журналистам.

«Авангард» в среду в Балашихе сыграет против «Куньлуня».

«Завтра играть буду», — сказал Ковальчук журналистам.

«Так как Омск сейчас в Балашихе, то тяжело говорить, поехал ли бы я играть за “Авангард” в Омск или нет. Конечно, Москва была важным фактором для меня. Важно быть дома, тем более если семья приедет, чтобы им комфортно было дома находиться», — сказал Ковальчук журналистам.

«Нет, ни с кем из московского “Спартака” по контракту я не общался, на меня не выходили», — отметил Ковальчук.

«Опция в контракте моем — обоюдная, это такое нововведение. Если обе стороны будут за продолжение сотрудничества, я останусь», — сказал Ковальчук журналистам.

«Что касается вариантов в НХЛ, то я ждал конкретной команды. Ситуация в мире такая, что я решил продолжать играть. Перерыв большой получился, не совсем правильно это в моем возрасте. Играть так долго, как Ягр, наверное, не буду, но пока здоровье позволяет», — отметил Ковальчук.

 Кулаки, толпа, ОМОН: главное о драке Исмаилова и Минеева
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Возрастное ограничение 18+
Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
Открытия 2020 года в РПЛ. Благодаря ним есть надежда
«Пари Сен-Жермен» расторг контракт с главным тренером
Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века»
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА
Лучшие спортивные кадры года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь