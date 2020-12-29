Участник Матча звезд МХЛ и бомбардир, или кто дебютировал за «Барыс» в КХЛ
У него были сезоны, когда он набирал больше 50 очков.
У него были сезоны, когда он набирал больше 50 очков.
23-летний казахстанский форвард Захар Пархоменко дебютировал за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отыграв в турнире первые шесть минут в карьере. Некоторые моменты о хоккеисте — в материале корреспондента Vesti.kz.
Пархоменко поддерживал атаку: с шайбой зашел в зону и попытался вывести на бросок партнера на дальней штанге. Момент голом не завершился, а в контратаке «Сибирь» сравняла счет в матче. Видимо этот эпизод не входил в планы тренерского штаба: дебютант сыграл в двух стартовых периодах, а в третьем на льду не появлялся.
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Пархоменко, который был участником Матча звезд МХЛ, является третьим бомбардиром текущего национального чемпионата с 28 (10+18) очками. Если форвард не упустит своего шанса, то сможет закрепиться в составе «Барыса». Он имеет положительный опыт выступления в молодежной лиге, а прошлый чемпионат страны завершал с 52 (22+30) очками. Осталось заявить о себе в КХЛ.
Добавим, что следующий матч столичный клуб «Барыс» проведет против магнитогорского «Металлурга». Встреча состоится завтра, 30 декабря, в