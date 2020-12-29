Участник Матча звезд МХЛ и бомбардир, или кто дебютировал за «Барыс» в КХЛ

23-летний казахстанский форвард Захар Пархоменко дебютировал за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отыграв в турнире первые шесть минут в карьере. Некоторые моменты о хоккеисте — в материале корреспондента Vesti.kz.

Нападающий-дебютант в матче с «Сибирью» был отправлен в четвертое атакующее звено вместе с Дмитрием Шевченко и Алиханом Асетовым, отыграв десять смен. Отличиться тройке не удалось, но с ними на льду «Барыс» пропустил первый ответный гол от Ефима Гуркина.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c2ad735c0119b0afe11b1c3e23dc445f_hd/q746585/b3d33d1faf0284faffe5e4e8bd962a64/4764933464?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пархоменко поддерживал атаку: с шайбой зашел в зону и попытался вывести на бросок партнера на дальней штанге. Момент голом не завершился, а в контратаке «Сибирь» сравняла счет в матче. Видимо этот эпизод не входил в планы тренерского штаба: дебютант сыграл в двух стартовых периодах, а в третьем на льду не появлялся.

Команда Барыс

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал первую игру воспитанника усть-каменогорской школы хоккея в КХЛ. Специалист отметил, что хоккеист нервничал, но затем сумел влиться в игру. Для казахстанца это неплохая оценка, ведь он дебютировал не только «Барысе», но и проводит первый сезон в системе столичного клуба.

Пархоменко, который был участником Матча звезд МХЛ, является третьим бомбардиром текущего национального чемпионата с 28 (10+18) очками. Если форвард не упустит своего шанса, то сможет закрепиться в составе «Барыса». Он имеет положительный опыт выступления в молодежной лиге, а прошлый чемпионат страны завершал с 52 (22+30) очками. Осталось заявить о себе в КХЛ.