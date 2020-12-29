Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
США U20
Чехия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Канада U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Австрия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Австрия U20
Швеция U20
04
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Словакия U20
Германия U20
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
30.12
Спартак
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Матча звезд МХЛ и бомбардир, или кто дебютировал за «Барыс» в КХЛ

У него были сезоны, когда он набирал больше 50 очков.

Наверх

23-летний казахстанский форвард Захар Пархоменко дебютировал за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отыграв в турнире первые шесть минут в карьере. Некоторые моменты о хоккеисте — в материале корреспондента Vesti.kz.

Нападающий-дебютант в матче с «Сибирью» был отправлен в четвертое атакующее звено вместе с Дмитрием Шевченко и Алиханом Асетовым, отыграв десять смен. Отличиться тройке не удалось, но с ними на льду «Барыс» пропустил первый ответный гол от Ефима Гуркина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пархоменко поддерживал атаку: с шайбой зашел в зону и попытался вывести на бросок партнера на дальней штанге. Момент голом не завершился, а в контратаке «Сибирь» сравняла счет в матче. Видимо этот эпизод не входил в планы тренерского штаба: дебютант сыграл в двух стартовых периодах, а в третьем на льду не появлялся.

Команда
Барыс

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал первую игру воспитанника усть-каменогорской школы хоккея в КХЛ. Специалист отметил, что хоккеист нервничал, но затем сумел влиться в игру. Для казахстанца это неплохая оценка, ведь он дебютировал не только «Барысе», но и проводит первый сезон в системе столичного клуба.

Пархоменко, который был участником Матча звезд МХЛ, является третьим бомбардиром текущего национального чемпионата с 28 (10+18) очками. Если форвард не упустит своего шанса, то сможет закрепиться в составе «Барыса». Он имеет положительный опыт выступления в молодежной лиге, а прошлый чемпионат страны завершал с 52 (22+30) очками. Осталось заявить о себе в КХЛ.

Добавим, что следующий матч столичный клуб «Барыс» проведет против магнитогорского «Металлурга». Встреча состоится завтра, 30 декабря, в Нур-Султане. Российская команда занимает пятое место в Восточной конференции с 50 очками, а казахстанцы идут восьмыми, набрав 43 балла.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Названы спортсмены года по версии ассоциации спортивной прессы
В АПЛ выявлено рекордное количество случаев коронавируса
Оскандалившийся российский пилот «Ф-1» описал себя тремя словами
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Невосполнимые потери года: кого из спортсменов не стало в 2020-м
«Кукушка» и «Небо славян»: что слушают хоккеисты молодежки РФ
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь