Тренерский штаб «Барыса» пополнился перспективным казахстанским специалистом
Он много работал со спортсменами, в том числе за границей.
Он много работал со спортсменами, в том числе за границей.
ХК «Барыс» заключил контракт с тренером Ринатом Абитовым, сообщается на сайте клуба.
Казахстанский специалист является тренером по физической подготовке и реабилитации, а также по биомеханике. Имеет более чем десятилетний опыт работы с профессиональными спортсменами из разных видов спорта в США, России и Казахстане.
Абитов проводил реабилитацию и подготовку атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх. На данный момент также является консультантом медицинской школы Назарбаев Университета по вопросам спортивной медицины мужских и женских национальных команд по баскетболу и федерации триатлона.
В «Барысе» специалист будет выполнять функции тренера по физической подготовке и восстановлению хоккеистов.