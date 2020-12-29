Тренерский штаб «Барыса» пополнился перспективным казахстанским специалистом

ХК «Барыс» заключил контракт с тренером Ринатом Абитовым, сообщается на сайте клуба.

Команда Барыс

Казахстанский специалист является тренером по физической подготовке и реабилитации, а также по биомеханике. Имеет более чем десятилетний опыт работы с профессиональными спортсменами из разных видов спорта в США, России и Казахстане.

Абитов проводил реабилитацию и подготовку атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх. На данный момент также является консультантом медицинской школы Назарбаев Университета по вопросам спортивной медицины мужских и женских национальных команд по баскетболу и федерации триатлона.