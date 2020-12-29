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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Тренерский штаб «Барыса» пополнился перспективным казахстанским специалистом

Он много работал со спортсменами, в том числе за границей.

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ХК «Барыс» заключил контракт с тренером Ринатом Абитовым, сообщается на сайте клуба.

Команда
Барыс

Казахстанский специалист является тренером по физической подготовке и реабилитации, а также по биомеханике. Имеет более чем десятилетний опыт работы с профессиональными спортсменами из разных видов спорта в США, России и Казахстане.

Абитов проводил реабилитацию и подготовку атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх. На данный момент также является консультантом медицинской школы Назарбаев Университета по вопросам спортивной медицины мужских и женских национальных команд по баскетболу и федерации триатлона.

В «Барысе» специалист будет выполнять функции тренера по физической подготовке и восстановлению хоккеистов.

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