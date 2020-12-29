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20:37 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» посетили тренировку команды СДЮШОР им. Руслана Салея

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии новогодних праздников хоккеисты минского «Динамо» посетили тренировку команды СДЮШОР имени Руслана Салея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Несмотря на занятость в преддверии матча чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком», уделили время подопечным наставника Сергея Троня, посетив тренировку подрастающего поколения ледовых рыцарей, вратарь «зубров» Алексей Колосов, защитники Дмитрий Дерябин, Степан Фальковский и Владислав Еременко, а также нападающий Максим Сушко.

Вместе с воспитанниками СДЮШОР хоккеисты белорусской дружины в КХЛ выполнили комплекс различных упражнений. Занятия принесли немало положительных эмоций как юным спортсменам, так и взрослым хоккеистам.

Команда
Динамо Мн

Завершил тренировку двухсторонний матч, который предложил провести к удовольствию юных воспитанников СДЮШОР им. Руслана Салея Степан Фальковский.

«Мы понимаем, насколько важны такие встречи для маленьких хоккеистов. Ребятам было интересно с нами пообщаться, а нам было совсем нетрудно с ними потренироваться и повеселиться. Мы сами когда-то были детьми и тоже радовались, когда была возможность посмотреть на профессиональных хоккеистов. Это круто!» — подвел итоги занятия нападающий «Динамо» Максим Сушко.

Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой имени Руслана Салея» было образовано в сентябре 2020 года путем слияния двух столичных хоккейных школ — спортивного клуба «Минск» и СДЮШОР Мингорисполкома.

В школе обучаются более 650 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Команды СДЮШОР, названной в честь одного из лучших игроков в истории отечественного хоккея, принимают участие в открытом первенстве Республики Беларусь, республиканских соревнованиях и различных международных турнирах.

Тренировочный процесс команд организован на базе трех самых крупных ледовых площадок белорусской столицы — «Минск-Арене», «Чижовка-Арене» и «Олимпик Парке».

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