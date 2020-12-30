Обладатель Кубка Гагарина Анисин пополнил состав клуба ВХЛ «Ижсталь»

Анисин является братом олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2002 года в танцах на льду Марины Анисиной и сыном участника легендарной Суперсерии 1972 года СССР — Канада, трехкратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Анисина. Ранее он выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 результативных передач).