Обладатель Кубка Гагарина Анисин пополнил состав клуба ВХЛ «Ижсталь»
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина нападающий Михаил Анисин пополнил состав ижевской «Ижстали», сообщается на сайте ВХЛ.
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина нападающий Михаил Анисин пополнил состав ижевской «Ижстали», сообщается на сайте ВХЛ.
В прошлом сезоне 32-летний форвард защищал цвета ташкентского «Хумо», в 45 играх регулярного чемпионата и
Анисин является братом олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2002 года в танцах на льду Марины Анисиной и сыном участника легендарной Суперсерии 1972 года СССР — Канада, трехкратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Анисина. Ранее он выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 результативных передач).
Также отмечается, что в «Ижсталь» перешли защитник Алексей Рябоконов и форвард Владимир Савватеев.