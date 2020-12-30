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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обладатель Кубка Гагарина Анисин пополнил состав клуба ВХЛ «Ижсталь»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина нападающий Михаил Анисин пополнил состав ижевской «Ижстали», сообщается на сайте ВХЛ.

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В прошлом сезоне 32-летний форвард защищал цвета ташкентского «Хумо», в 45 играх регулярного чемпионата и плей-офф ВХЛ записал себе в актив 25 очков (6+19).

Анисин является братом олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2002 года в танцах на льду Марины Анисиной и сыном участника легендарной Суперсерии 1972 года СССР — Канада, трехкратного чемпиона мира по хоккею Вячеслава Анисина. Ранее он выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 результативных передач).

Также отмечается, что в «Ижсталь» перешли защитник Алексей Рябоконов и форвард Владимир Савватеев.

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