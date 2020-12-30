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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рижское «Динамо» прервало безвыигрышную серию в КХЛ, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Рижское «Динамо» на выезде победило московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Даниелс Берзиньш (31), Рихардс Букартс (40), Мартиньш Дзиеркалс (43) и Денис Паршин (52). У «Спартака» отличились Лукаш Радил (8) и Михаил Юньков (27).

Рижский клуб прервал безвыигрышную серию из шести матчей. «Спартак» потерпел второе поражение подряд, в предыдущей встрече «красно-белые» крупно уступили московскому «Динамо» — 0:6.

В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом» 4 января, а рижское «Динамо» в этот же день примет московское «Динамо».

Спартак
2:5
1:1, 1:2, 0:2
Динамо Р
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