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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Магнитку» в последнем матче в 2020 году с дублем Фрэттина и незасчитанной шайбой

ХК «Барыс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Команда Юрия Михайлиса принимала в Нур-Султане магнитогорский «Металлург» и выиграла 3:2 в овертайме.

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Канадский форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин открыл счет на 13-й минуте встречи. Ассистировал ему Фил Варон.

В начале второго периода «Барыс» повел 2:0. На этот раз уже сам Фрэттин в связке с Кириллом Панюковым отдал результативный пас на своего земляка — защитника Диллона Хетерингтона.

Гости сократили разрыв до минимума за три минуты до второго периода.

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Едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, как третью шайбу в ворота гостей отправил казахстанский форвард Алихан Асетов, обеспечив своей команде более комфортное преимущество. Однако наставник «Магнитки» Илья Воробьев запросил видеопросмотр, и взятие ворот засчитано не было.

На последней минуте матча Хетерингтон за удар соперника клюшкой заработал удаление, оставив свою команду в меньшинстве. Гости воспользовались численным преимуществом и сравняли счет.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2. Игра перешла в овертайм, где точнее оказались хоккеисты «Барыса». Фрэттин оформил дубль и принес команде победу. При этом гости снова запросили видеопросмотр, но рефери взятие ворот засчитали.

Для казахстанского клуба этот матч стал последним в 2020 году. Следующую игру казахстанская команда проведет 4 января в Хабаровске против «Амура».

Барыс
3:2ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Металлург Мг
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