«Барыс» обыграл «Магнитку» в последнем матче в 2020 году с дублем Фрэттина и незасчитанной шайбой

Канадский форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин открыл счет на 13-й минуте встречи. Ассистировал ему Фил Варон.

В начале второго периода «Барыс» повел 2:0. На этот раз уже сам Фрэттин в связке с Кириллом Панюковым отдал результативный пас на своего земляка — защитника Диллона Хетерингтона.

Гости сократили разрыв до минимума за три минуты до второго периода.

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Едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, как третью шайбу в ворота гостей отправил казахстанский форвард Алихан Асетов, обеспечив своей команде более комфортное преимущество. Однако наставник «Магнитки» Илья Воробьев запросил видеопросмотр, и взятие ворот засчитано не было.

На последней минуте матча Хетерингтон за удар соперника клюшкой заработал удаление, оставив свою команду в меньшинстве. Гости воспользовались численным преимуществом и сравняли счет.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2. Игра перешла в овертайм, где точнее оказались хоккеисты «Барыса». Фрэттин оформил дубль и принес команде победу. При этом гости снова запросили видеопросмотр, но рефери взятие ворот засчитали.