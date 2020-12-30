«Больше переживаний, эмоций». Михайлис высказался о радости победы над «Магниткой»

«Тяжелая, напряженная игра. В первом периоде мы очень здорово взаимодействовали. Было движение, были передачи, были выходы из зоны, прессинговали. Второй и третий периоды тоже старались это выполнять, но где-то во втором периоде больше давил соперник, на контратаках хотел сыграть и были у них там моменты. Мы рады, что выиграли. Хотелось бы, конечно, в основное время. Больше переживаний, эмоций. Но, по крайней мере, победа. И ребята заслужили эту победу», — сказал Михайлис.