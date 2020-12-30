Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Финляндия U20
Словакия U20
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
15
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
62
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
21
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Нефтехимик
45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
65
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Швейцария U20
Германия U20
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Куньлунь
Б
34
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Россия U20
Швеция U20
Хоккей. КХЛ
14:30
Спартак
Динамо Р
25
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Больше переживаний, эмоций». Михайлис высказался о радости победы над «Магниткой»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис, комментируя победу над магнитогорским «Металлургом», отметил, что хотелось бы выиграть в основное время, передает корреспондент Vesti.kz. На послематчевой пресс-конференции он разобрал игру по периодам.

Наверх

«Тяжелая, напряженная игра. В первом периоде мы очень здорово взаимодействовали. Было движение, были передачи, были выходы из зоны, прессинговали. Второй и третий периоды тоже старались это выполнять, но где-то во втором периоде больше давил соперник, на контратаках хотел сыграть и были у них там моменты. Мы рады, что выиграли. Хотелось бы, конечно, в основное время. Больше переживаний, эмоций. Но, по крайней мере, победа. И ребята заслужили эту победу», — сказал Михайлис.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Нур-Султане и завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Барыса». Следующий мачт казахстанская команда проведет уже в 2021 году.

Барыс
3:2ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Металлург Мг
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная Швеции 14 лет не проигрывает на групповом этапе МЧМ
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард» (видео)
Евгений Плющенко рассказал о болезни Аделины Сотниковой
РПЛ опубликовала расписание матчей с 20-го по 23-й тур
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Голевой пас Черышева не спас «Валенсию» от поражения в Ла Лиге
Россиянин обыграл Карлсена и вышел в полуфинал онлайн-турнира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь