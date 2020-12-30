Instagram заблокировал аккаунт минского «Динамо»

Словесный конфликт между представителями клубов начался после того, как Разин два дня назад в своем аккаунте выразил возмущение из-за перехода канадского нападающего Зака Митчелла из «Северстали» в «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс».

2 декабря рижское «Динамо» поместило хоккеиста в список отказов, где права на него заявила «Северсталь». Однако Митчелл не прибыл в Череповец. Клуб подал жалобу в КХЛ, но лига приняла решение о присвоении спортсмену статуса неограниченно свободного агента. Впоследствии он перешел в минское «Динамо».

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«Они забрали игрока, права на которого должны быть у “Северстали”. Подарите им место в плей-офф. А мы с “Витязем” и “Спартаком” побьемся в честной борьбе!» — написал тренер в Instagram.

«Динамо» ответило на претензии несколькими шутками в адрес тренера «Северстали». Одна из них касалась потасовки на матче «Динамо-Минск» — «Витязь» в 2011 году.