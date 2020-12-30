Instagram заблокировал аккаунт минского «Динамо»
Социальная сеть Instagram 30 декабря заблокировала аккаунт хоккейного клуба «Динамо-Минск»
Социальная сеть Instagram 30 декабря заблокировала аккаунт хоккейного клуба «Динамо-Минск»
Словесный конфликт между представителями клубов начался после того, как Разин два дня назад в своем аккаунте выразил возмущение
2 декабря рижское «Динамо» поместило хоккеиста в список отказов, где права на него заявила «Северсталь». Однако Митчелл не прибыл в Череповец. Клуб подал жалобу в КХЛ, но лига приняла решение о присвоении спортсмену статуса неограниченно свободного агента. Впоследствии он перешел в минское «Динамо».
«Они забрали игрока, права на которого должны быть у “Северстали”. Подарите им место в
«Динамо» ответило на претензии несколькими шутками в адрес тренера «Северстали». Одна из них касалась потасовки на матче «Динамо-Минск» — «Витязь» в 2011 году.
«Андрей Разин настолько крут, но это только до тех пор, пока ему не приходилось извиняться на камеру ГУВД Мингорисполкома. А такое уже случалось с его тезкой!» — написал клуб, разместив в сторис фото извиняющегося после скандального матча Андрея Назарова, устроившего драку с болельщиками.