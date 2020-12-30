Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Нефтехимику» в матче чемпионата КХЛ

Потерпевший до этого матча девять поражений кряду «Нефтехимик» с самого начала матча дал понять, что рассчитывает на завершение печальной серии. Гости опасно атаковали ворота Доминика Фурха, который раз за разом спасал свои владения от наседающих «волков». В свою очередь «зубры» старались перехватить инициативу, но попытки носили несколько сумбурный характер. Тем не менее именно динамовцы открыли счет. Сначала игроки «Нефтехимика» нарушили численный состав, и на скамейку штрафников отправился Андрей Чивилев. В меньшинстве оборона гостей дала сбой. На 15-й минуте Шейн Принс оказался на пятаке перед воротами без опеки и не промахнулся, отправив со второй попытки шайбу в ворота Евгения Иванникова.

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Второй период минчане начали в большинстве, но дивидендов из этого не извлекли. А вот «Нефтехимик», оказавшись в полном составе, своего шанса не уступил. Булат Шафигуллин первым оказался на отскоке шайбы от вратаря «Динамо» и спокойно отправил ее в ворота без сопротивления защитников белорусского клуба. Минчане не опустили руки и на 28-й минуте смогли забросить трудовой гол. У «зубров» отличился Максим Сушко, заработавший четвертый результативный балл за сезон. Увы, не прошло и двух минут, как счет вновь сравнялся.

Защитники «Динамо» не разобрались у своих ворот, и Александр Брынцев поразил ворота белорусской команды. На этом гости не остановились, воспользовавшись своими шансами на взятие ворот. Сначала отличился Александр Осипов. Затем еще более упрочил преимущество волков Либор Гудачек. Словак с острого угла попал в конек вратаря «зубров», и шайба вновь оказалась в воротах минчан.