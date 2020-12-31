В погоне за СЮ и «Магниткой», или на какое место в КХЛ претендует «Барыс»

Казахстанский клуб «Барыс» сохранил место в топ-8 Восточной конференции КХЛ перед новогодним перерывом, но может подняться в тройку сильнейших команд. О турнирных раскладах для подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

По потерянным очкам столичный клуб идет на уровне тройки конференции, ведь после 38 игр набрал 45 очков, а «Металлург» с «Салаватом Юлаевым», делящие третью-четвертую строчку, провели на несколько игр больше. Казахстанцы отстают от конкурентов на шесть очков. Лидирующие «Ак Барс» (64 очка) и «Авангард» (55 очков) догнать шансов намного меньше.

Команда Барыс

Положение команд в Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 64 очка (41 матч) — первое место в КХЛ;

2. «Авангард» — 55 очка (40 матчей);

3. «Металлург» — 51 очко (41 матч);

4. «Салават Юлаев» — 51 очко (42 матча);

5. «Трактор» — 50 очков (41 матч);

6. «Автомобилист» — 48 очков (39 матчей);

7. «Торпедо» — 47 очков (41 матч);

8. «Барыс» — 45 очков (38 матчей);

9. «Сибирь» — 40 очков (41 матч);

10. «Амур» — 31 очко (41 матч);

11. «Куньлунь» — 27 очков (39 матчей);

12. «Нефтехимик» — 22 очка (40 матчей).

Можно предположить, что команды с третьего места по девятое имеют примерно равные шансы, чтобы не только остаться в зоне плей-офф, но и серьезно поменяться местами. Скажем, «Барыс» или «Автомобилист» могут подняться до топ-3, а «Трактор» или «Салават Юлаев» будут бороться за попадание в восьмерку с «Сибирью».

С каждой проведенной игрой «Барыс» теряет свое преимущество по отложенным играм, но два-три дополнительных матча все еще создают комфортную «подушку» безопасности. Если столичный клуб будет идти с похожей результативностью с конкурентами, но в дополнительных играх наберет больше очков, то может теоретические шансы на повышение воплотить в реальные.