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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

В погоне за СЮ и «Магниткой», или на какое место в КХЛ претендует «Барыс»

Казахстанский клуб может попасть в топ-4 турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» сохранил место в топ-8 Восточной конференции КХЛ перед новогодним перерывом, но может подняться в тройку сильнейших команд. О турнирных раскладах для подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

По потерянным очкам столичный клуб идет на уровне тройки конференции, ведь после 38 игр набрал 45 очков, а «Металлург» с «Салаватом Юлаевым», делящие третью-четвертую строчку, провели на несколько игр больше. Казахстанцы отстают от конкурентов на шесть очков. Лидирующие «Ак Барс» (64 очка) и «Авангард» (55 очков) догнать шансов намного меньше.

Команда
Барыс

Положение команд в Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 64 очка (41 матч) — первое место в КХЛ;
2. «Авангард» — 55 очка (40 матчей);
3. «Металлург» — 51 очко (41 матч);
4. «Салават Юлаев» — 51 очко (42 матча);
5. «Трактор» — 50 очков (41 матч);
6. «Автомобилист» — 48 очков (39 матчей);
7. «Торпедо» — 47 очков (41 матч);
8. «Барыс» — 45 очков (38 матчей);
9. «Сибирь» — 40 очков (41 матч);
10. «Амур» — 31 очко (41 матч);
11. «Куньлунь» — 27 очков (39 матчей);
12. «Нефтехимик» — 22 очка (40 матчей).

Можно предположить, что команды с третьего места по девятое имеют примерно равные шансы, чтобы не только остаться в зоне плей-офф, но и серьезно поменяться местами. Скажем, «Барыс» или «Автомобилист» могут подняться до топ-3, а «Трактор» или «Салават Юлаев» будут бороться за попадание в восьмерку с «Сибирью».

С каждой проведенной игрой «Барыс» теряет свое преимущество по отложенным играм, но два-три дополнительных матча все еще создают комфортную «подушку» безопасности. Если столичный клуб будет идти с похожей результативностью с конкурентами, но в дополнительных играх наберет больше очков, то может теоретические шансы на повышение воплотить в реальные.

Напомним, что продолжит сезон в КХЛ «Барыс» гостевым матчем с хабаровским «Амуром», который состоится 4 января. Казахстанская команда подходит к матчу в роли фаворита, но выиграла только один матч из пяти последних на льду российских соперников.

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