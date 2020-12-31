В погоне за СЮ и «Магниткой», или на какое место в КХЛ претендует «Барыс»
Казахстанский клуб может попасть в топ-4 турнира.
Казахстанский клуб может попасть в топ-4 турнира.
Казахстанский клуб «Барыс» сохранил место в топ-8 Восточной конференции КХЛ перед новогодним перерывом, но может подняться в тройку сильнейших команд. О турнирных раскладах для подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.
По потерянным очкам столичный клуб идет на уровне тройки конференции, ведь после 38 игр набрал 45 очков, а «Металлург» с «Салаватом Юлаевым», делящие
Положение команд в Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 64 очка (41 матч) — первое место в КХЛ;
2. «Авангард» — 55 очка (40 матчей);
3. «Металлург» — 51 очко (41 матч);
4. «Салават Юлаев» — 51 очко (42 матча);
5. «Трактор» — 50 очков (41 матч);
6. «Автомобилист» — 48 очков (39 матчей);
7. «Торпедо» — 47 очков (41 матч);
8. «Барыс» — 45 очков (38 матчей);
9. «Сибирь» — 40 очков (41 матч);
10. «Амур» — 31 очко (41 матч);
11. «Куньлунь» — 27 очков (39 матчей);
12. «Нефтехимик» — 22 очка (40 матчей).
Можно предположить, что команды с третьего места по девятое имеют примерно равные шансы, чтобы не только остаться в зоне
С каждой проведенной игрой «Барыс» теряет свое преимущество по отложенным играм, но
Напомним, что продолжит сезон в КХЛ «Барыс» гостевым матчем с хабаровским «Амуром», который состоится 4 января. Казахстанская команда подходит к матчу в роли фаворита, но выиграла только один матч из пяти последних на льду российских соперников.