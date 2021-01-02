Нападающий Иван Лодня покинул минское «Динамо»
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Иван Лодня покинул расположение минского «Динамо» и отправился в Северную Америку, где намеревается продолжить выступления, сообщили БЕЛТА в
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Иван Лодня покинул расположение минского «Динамо» и отправился в Северную Америку, где намеревается продолжить выступления, сообщили БЕЛТА в
Минское «Динамо» расторгло контракт со спортсменом, которого клуб поблагодарил за сотрудничество пожелал успехов в дальнейшей карьере.
21-летний нападающий перешел в стан «зубров» в июле 2020 года и в 27 матчах КХЛ набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-3».
Напомним, в Северной Америке американский форвард выступал в лигах ОХЛ и АХЛ, а в 2017 году был задрафтован клубом НХЛ «Миннесота».