Финский отлив: ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
Армейцы продолжили результативную серию в КХЛ.
Армейцы продолжили результативную серию в КХЛ.
В регулярном чемпионате КХЛ 3 января состоялись первые шесть игр 2021 года. Почти все они порадовали голевым пиршеством — в четырех матчах было заброшено семь и более шайб. Одной из таких стала встреча в Москве.
ЦСКА победил в овертайме хельсинский «Йокерит» — 5:4. Свой гол забил и нападающий армейцев Максим Шалунов, ставший одним из лидеров команды в этом сезоне. Встреча с финской командой стала седьмой, где 27-летний форвард отметился набранным очком — заброшенной шайбой или голевой передачей.
Внутри этой серии у Шалунова уместилась травма,
При этом после перерыва до Нового года волей календаря ЦСКА играл всего два раза. Сначала он проиграл по буллитам петербургскому СКА (3:4), а затем в основное время уступил подольскому «Витязю» (1:2). Таким образом, последняя победа была добыта еще 12 декабря, когда лидер Западной конференции дома одолел ярославский «Локомотив» (3:2).
«Йокерит» крайне нестабильно провел декабрь. В середине месяца у «шутов» было четыре поражения подряд. Но последние три игры подопечные Лаури Марьямяки выиграли. В серии буллитов была повержена очень крепкая череповецкая «Северсталь» (4:3), затем в овертайме хельсинский клуб оказался сильнее «Локомотива» (4:3), а за сутки до Нового года на своем льду «Йокериту» удалось победить в основное время СКА (2:1).
Таким образом, финский коллектив уже недалеко от лидирующей группы Запада. Неудивительно, что команда резво начала и игру с ЦСКА. Уже на восьмой минуте она удачно разыграла большинство, и Джордан Шрёдер открыл счет. И здесь как раз пригодился Максим Шалунов. Он вновь, как и в большинстве последних игр, взял на себя лидерские функции.
На 17-й минуте Максиму удалось восстановить равновесие с передачи Александра Попова. Но начало второго периода оказалось за гостями. Через 34 секунды после возобновления встречи они снова вышли вперед. В этот раз отличился один из самых результативных игроков текущего сезона КХЛ — Брайан О’Нил.
Такая прыть «Йокерита» очень разозлила армейцев. И в середине второго периода они просто уничтожили соперника. В течение шести минут ЦСКА сумел забросить три шайбы и не просто отыграться, а выйти вперед, причем с преимуществом в более чем один гол. Сначала свое слово сказал Андрей Светлаков, не промахнувшийся после отличного паса Ивана Телегина. Потом Попов и Константин Окулов соорудили момент для Класа Дальбека, который был точен. А затем он же вместе с Андреем Светлаковым записали на свой счет по голевой передаче в эпизоде с четвертой заброшенной шайбой, которую провел молодой Максим Соркин. Для серебряного призера прошлогоднего молодежного чемпионата мира это уже третий гол в пяти последних матчах. Сейчас 20-летний нападающий постепенно закрепляется в основе ЦСКА.
Но «Йокерит» не сдался и в середине третьего периода смог совершить камбэк, отыгравшись со счета 2:4. С интервалом в три минуты отличились Виктор Лёв и Джордан Шрёдер. Последний записал на свой счет второй гол в этом матче, вновь забросив шайбу в большинстве. Как и в прошлый раз, сработала его связка с О’Нилом и Алексом Грантом.
В итоге дело дошло до овертайма, где всё же сильнее оказался ЦСКА. Победную шайбу забросил Светлаков. Армейцы закрепили лидерство на Западе и отстают в общей таблице регулярки от «Ак Барса» всего на два очка. При этом
— Мы очень хотим попасть в топ-4 конференции и получить хороший посев в
Также в первый игровой день 2021 года уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме победил екатеринбургский клуб «Автомобилист» (1:0), «Локомотив» разгромил «Витязя» (7:1), нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее новосибирской «Сибири» (3:0), «Сочи» проиграл на своем льду нижегородскому «Торпедо» (2:5), а минское «Динамо» дожало в овертайме омский «Авангард» (5:4).
4 января пройдет три встречи. Хабаровский «Амур» примет дома нурсултанский «Барыс», магнитогорский «Металлург» встретится у себя с московским «Спартаком», а в Риге состоится противостояние местного и московского «Динамо».