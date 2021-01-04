Форвард сборной Казахстана покинул «Барыс» и перешел в другой клуб

24-летний форвард перешел в «Барыс» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне КХЛ он сыграл десять матчей и сделал одну голевую передачу.

Также на его счету десять матчей в чемпионате Казахстана в составе «Номада», где он набрал восемь («3+5») очков.