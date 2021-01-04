Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Спартак
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
Канада U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
Б
45
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
США U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
5.01
Салават Юлаев
Авангард
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана покинул «Барыс» и перешел в другой клуб

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Гренц покинул «Барыс» и вернулся в «Торпедо», сообщает официальный сайт усть-каменогорского клуба.

Наверх

24-летний форвард перешел в «Барыс» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне КХЛ он сыграл десять матчей и сделал одну голевую передачу.

Также на его счету десять матчей в чемпионате Казахстана в составе «Номада», где он набрал восемь («3+5») очков.

Контракт «Торпедо» с Гренцем рассчитан до конца нынешнего сезона. Форвард регулярно вызывается в сборную Казахстана.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Будет игра с эмоциями»: Ларионов — о полуфинале с Канадой
Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить тренером Карпина
Кокорина хотят «Ростов» и «Фиорентина»? Главные слухи дня
Вратарь Аскаров — главная надежда сборной России против Канады
«Барселона» одержала победу в дважды юбилейном матче Месси
Фетисов: Не смотрю молодежный чемпионат мира по хоккею
Российский экипаж победил на втором этапе «Дакара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь