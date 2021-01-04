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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» открыл год зарубой с «Амуром»: забил первым, сделал камбэк с 1:3 и вырвал победу в матче с 8 шайбами

Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 4:4.

Первыми счет в матче открыли гости. На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел «Барыс» вперед, однако хозяева еще до перерыва отыгрались. Сначала на 14-й минуте Александр Полунин сравнял счет, а спустя три минуты Дмитрий Лугин и вовсе вывел вперед уже «Амур».

На 28-й минуте Михал Йордан удвоил преимущество хабаровчан. Но «Барыс» за две минуты сумел восстановить равновесие усилиями Павла Акользина (32-я) и Романа Старченко (34-я).

В заключительном периоде «Амуру» удалось реализовать численное преимущество и вновь повести — шайбу забросил Сергей Терещенко (52-я). Однако «Барысу» хватило меньше 50 секунд, чтобы отыграться — отличился Никита Михайлис.

В овертайме командам отличиться не удалось, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались гости. Победный буллит — на счету Старченко.

Добавим, что 6 января команды проведут ответный матч. «Барыс» с 47 очками идет в таблице Восточной конференции восьмым, «Амур» (32) — десятым.

Амур
4:5Б
2:1, 1:2, 1:1, 0:0
Барыс
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