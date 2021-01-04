«Барыс» открыл год зарубой с «Амуром»: забил первым, сделал камбэк с 1:3 и вырвал победу в матче с 8 шайбами

Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось со счетом 4:4.

Первыми счет в матче открыли гости. На 13-й минуте Мэтт Фрэттин вывел «Барыс» вперед, однако хозяева еще до перерыва отыгрались. Сначала на 14-й минуте Александр Полунин сравнял счет, а спустя три минуты Дмитрий Лугин и вовсе вывел вперед уже «Амур».

На 28-й минуте Михал Йордан удвоил преимущество хабаровчан. Но «Барыс» за две минуты сумел восстановить равновесие усилиями Павла Акользина (32-я) и Романа Старченко (34-я).

В заключительном периоде «Амуру» удалось реализовать численное преимущество и вновь повести — шайбу забросил Сергей Терещенко (52-я). Однако «Барысу» хватило меньше 50 секунд, чтобы отыграться — отличился Никита Михайлис.

В овертайме командам отличиться не удалось, в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где удачливее оказались гости. Победный буллит — на счету Старченко.