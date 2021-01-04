«Тяжелая игра». Михайлис назвал героя волевой победы «Барыса» в первом матче в году

Встреча команд прошла в Хабаровске и завершилась победой «Барыса» в серии буллитов со счетом 5:4. При этом по ходу игры подопечные Михайлиса уступали 1:3.

— Тяжелая игра. Соперник заставлял прижиматься нас к воротам, хорошие движение и напор с их стороны. Спасибо нашему вратарю Карлссону, очень здорово сегодня сыграл. Хоть и пропустил четыре, но удержал нас сегодня в игре. Спасибо ребятам, еще раз убедился в наличии характера у команды, — цитирует Михайлиса официальный сайт клуба.