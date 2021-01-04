Тренер «Амура» объяснил поражение от «Барыса» и обилие драк в матче
Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение по буллитам от казахстанского «Барыса» (4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение по буллитам от казахстанского «Барыса» (4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хочу поздравить всех с Новым годом! Слова благодарности болельщикам, очень рад возвращению болельщиков на арену, пусть и в неполном составе, но все равно рад. По игре — хорошая, по движению неплохо, забили четыре гола. Были ошибки, пропустили четыре гола. Тем не менее игра содержательная, напряженная, держала до последнего. Даже в буллитах. Там больше повезло сопернику. Там игроки, наверное, более мастеровитые. Жалко, могли получить два очка.
— Сегодня две или три стычки были по ходу матча. Ожидали ли с первых минут, что такое будет?
— Конечно, мы знали и готовились к этому. Мы понимаем, что сейчас идет принципиальная борьба за попадание в