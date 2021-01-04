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16:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Амура» объяснил поражение от «Барыса» и обилие драк в матче

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение по буллитам от казахстанского «Барыса» (4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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— Хочу поздравить всех с Новым годом! Слова благодарности болельщикам, очень рад возвращению болельщиков на арену, пусть и в неполном составе, но все равно рад. По игре — хорошая, по движению неплохо, забили четыре гола. Были ошибки, пропустили четыре гола. Тем не менее игра содержательная, напряженная, держала до последнего. Даже в буллитах. Там больше повезло сопернику. Там игроки, наверное, более мастеровитые. Жалко, могли получить два очка.

— Сегодня две или три стычки были по ходу матча. Ожидали ли с первых минут, что такое будет?

— Конечно, мы знали и готовились к этому. Мы понимаем, что сейчас идет принципиальная борьба за попадание в плей-офф. И у нас еще шансы не пропали. Я считаю, что сегодня была плей-оффная игра. Каждой команде победа нужна была как воздух. Поэтому было напряжение, давление и, естественно, эмоции. Все-таки хоккей у нас — контактная игра.

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